مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس از مه‌گرفتگی در محورهای امامزاده اسماعیل - محور جدید کازرون - دشت آزادگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محور‌های مواصلاتی استان گفت:  بر اساس داده‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، آخرین وضعیت جوی بارش برف در محورهای سپیدان به اقلید و سپیدان به یاسوج را داریم.

او ادامه داد:  همچنین بارش باران در محور‌های منتهی به شهرستان‌های شیراز - کازرون - کوه چنار - نورآباد - رستم - کوار - خرامه - ارسنجان - مرودشت - پاسارگاد - سده را شاهد هستیم.

او با اشاره به شرایط لغزنده سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفر‌های غیرضروری در محور‌های مرتفع و برف‌گیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به‌همراه داشته باشند.

توصیه‌های ایمنی رئیس اورژانس فارس در روز‌های بارانی به رانندگان 

رئیس مرکز اورژانس فارس، با تأکید بر افزایش رعایت نکات ایمنی در روز‌های بارانی، اظهار داشت: با توجه به لغزندگی معابر و کاهش دید رانندگان در شرایط بارندگی، از شهروندان تقاضا می‌کنیم حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله ایمنی با خودرو‌های جلویی را حفظ کنند و از سبقت‌های خطرناک خودداری نمایند.

مسعود عابد افزود: علاوه بر این، استفاده از چراغ‌های خودرو، بررسی سلامت ترمز و لاستیک ها، و خودداری از عبور از مسیر‌های آب گرفتگی شده از جمله اقدامات پیشگیرانه مهم است تا از بروز حوادث و نیاز به خدمات اورژانسی جلوگیری شود.

عابد در پایان از همشهریان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و اطلاعات دقیق محل حادثه و وضعیت مصدومان را اعلام کنند تا تکنسین‌های اورژانس بتوانند به سرعت در محل حاضر و خدمات درمانی لازم را ارائه دهند.

برچسب ها: مه گرفتگی ، مدیریت راه‌های فارس
