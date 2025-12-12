روسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ایران و روسیه، ظهر امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴، در حاشیه اجلاس بین‌المللی "صلح و اعتماد" که در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است، با یکدیگر دیدار و مهمترین مسائل مورد علاقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رئیس جمهور کشورمان در این دیدار گفت: از مواضع روسیه در دفاع از سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، قدردان و متشکر هستیم. مصمم هستیم توافق جامع با روسیه را عملیاتی کنیم.

او افزود: پروژۀ راه‌آهن رشت-آستارا برای تکمیل کریدور شمال-جنوب را هر هفته دنبال می‌کنم و همۀ مسیر آن تا پایان سال تصاحب خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: ایران و روسیه ، ولادیمیر پوتین ، مسعود پزشکیان
