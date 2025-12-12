باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله شهید دکتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، شهید مفتح را چهره‌ای اثرگذار در پیوند حوزه و دانشگاه معرفی کرد و گفت: وحدت این دو نهاد، یکی از الزامات تحقق گام دوم انقلاب اسلامی و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است.

او همچنین با اشاره به روز پژوهش، بر ضرورت مسئله‌محور بودن تحقیقات علمی تأکید کرد و افزود: پژوهش‌ها باید در خدمت حل مشکلات کشور و تحقق اهداف دینی باشند، نه صرفاً در راستای پیشبرد تمدن غربی.

امام‌جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، به نقد ادبیات رایج چند دهه اخیر در جریان‌های انقلابی پرداخت و گفت: تمرکز صرف بر عدالت کافی نیست؛ قرآن و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی مفهومی فراتر یعنی «مهرورزی و مرحمت» را مطرح می‌کنند.

او با استناد به آیات قرآن و اشعار حافظ و سعدی، مهرورزی را ریشه‌دار در معارف دینی و فرهنگی ایران دانست و پیامبر اسلام (ص) را نماد کامل این رحمت معرفی کرد.

آیت‌الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط امروز جهان و مظلومیت مردم غزه، تأکید کرد: اگر عدالت و مهرورزی حاکم بود، این حجم از ظلم و جنایت علیه کودکان و زنان رخ نمی‌داد. وی در پایان از مردم خواست در تعاملات روزمره اهل رحمت باشند و افزود: محبت در خانواده، بازار و جامعه زمینه‌ساز نزول رحمت الهی است و نباید در مسیر پیشرفت ملت ایران فراموش شود.

او با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، تقوا را بهترین پناهگاه انسان و معصیت را بدترین پناهگاه دانست و تأکید کرد: کسانی که برای حل مشکلات به غیر خدا پناه می‌برند، سرانجامی جز ناامیدی ندارند.

امام‌جمعه شیراز با اشاره به فشار‌های مستکبران جهانی گفت: برخی تصور می‌کنند با تسلیم در برابر ظلم به نتیجه می‌رسند، در حالی که خداوند وعده داده است تنها کسانی که به او توکل کنند، به آرامش و موفقیت دست خواهند یافت.

او در ادامه با استناد به خطبه متقین نهج‌البلاغه، «کنترل نگاه» را از ویژگی‌های اهل تقوا برشمرد و افزود: مؤمن چشم خود را از حرام می‌بندد و این نشانه حیا و ایمان است.

آیت‌الله دژکام با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) خاطرنشان کرد: نگاه به حرام تیری از تیر‌های شیطان است و چشم‌پوشی از آن، لذت ایمان را در دل انسان قرار می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین با اشاره به روایتی درباره روز قیامت گفت: تنها چشمی که از حرام بسته شده، در راه اطاعت خدا بیدار مانده یا از خشیت الهی اشک ریخته است، در آن روز گریان نخواهد بود.

او تأکید کرد: یاد دائمی خداوند، انسان را از جرأت گناه بازمی‌دارد و ماه‌های رجب، شعبان و رمضان فرصتی برای آماده‌سازی دل‌ها در مسیر رحمت الهی است.