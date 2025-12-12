نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری همه باید از دولتمردان حمایت کنند و اجازه ندهند دشمنان توطئه آفرینی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان، - حجت الاسلام والمسلمین فاطمی امام جمعه شهرکرد در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار کرد: شبکههای فساد و سودجویان اقتصادی باید در کشور شناسایی و رسوا شوند تا گرانیهای لجام گسیخته مهار و کاستیها جبران شود.
حجت الاسلام و المسلمین با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز زن گفت:والدین برای ازدواج فرزندان خود آسان گیر باشند و اجازه دهند سر بگیرد و جوانان را درگیر تجملات و هرینههای گزاف نکنند.
نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: بهره مندی از حداقلهای زندگی همراه با ایمان، خداترسی، تقوا و نیت خالص در ازدواج ملاک ازدواج خانوادهها باشد و خیلی برای مسائل حاشیهای سخت گیری نکنند چرا که خداوند برکت میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با تاکید بر حفظ ارزشهای خانواده و رعایت شئون دینی و اخلاقی گفت: زوجها باید به وظایف اخلاقی رفتاری و اجتماعی در قبال همسر خود واقف باشند تا بنای خانوادهها متزلزل و اعتمادها مخدوش نشود.
وی افزود: زنان در جامعه اسلامی نباید بین نامحرمان چه محل کار و یا زندگی با لحن صمیمی صحبت کند و با رفتارهای زننده و خارج از حیطه ارزشهای خانواده شوهر خود را دچار بی اعتمادی و سردی کند و اختلاف ایجاد شود.
امام جمعه شهرکرد ۱۶ آذر روز دانشجو را هم به تمام اساتید دانشگاه و دانشجویان تبریک گفت و افزود:۲۷ آذر هم سالروز شهادت آیت الله مفتح است و این روز نقطه عطف وحدت حوزه و دانشکاه است و باید به آن بیش از پیش توجه شود.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی گفت:دانشجویان و طلبهها باید از علم و توانمندیهای همدیگر در پیشبرد اهداف کشور بهره ببرند و جدایی بین حوزه و دانشگاه به صلاح فرآیند علم و دین نیست.
وی افزود نه تنها دانشگاهیان و حوزویان باید از علوم همدیگر برخوردار باشند بلکه این وحدت باید بین دیگر نهادها مثل آموزش و پرورش، سپاه، بدنه مدیریت کشور برقرار باشد تا کشور سمت و سوی معنوی دینی و الهی بیشتری بگیرد.