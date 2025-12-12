باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات مراقبت از پوست به دلیل نداشتن مجوز‌های معتبر، نبود اطلاعات شفاف درباره ترکیبات و عدم انطباق با ضوابط ایمنی، غیرمجاز شناخته شده‌اند.

کرم‌های مرطوب‌کننده فاقد مجوز

BIOAQUA

ZOZU

IMAGES

SADOER

Crème ۲۱

DOVE

DIADERMINE

THE BODY SHOP

NEUTROGENA Hydro Boost

Vaseline Jelly

سازمان غذا و دارو هشدار داد استفاده از کرم‌های فاقد مجوز به دلیل احتمال آلودگی میکروبی، ترکیبات نامشخص و ناسازگار با استاندارد‌های ایمنی می‌تواند موجب آسیب‌های پوستی و حساسیت شود. این اقلام در اولویت نظارت قرار دارند.

همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده این محصولات در بازار، از طریق سامانه‌های نظارتی سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، موارد را گزارش دهند.