باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس و یزد با هدف تقویت هماهنگی بین‌استانی و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، در حاشیه همایش روز ملی خاک، با حضور لیلا تاج گردون مدیرکل محیط زیست فارس و حسن اکبری مدیرکل محیط زیست یزد امضا شد.

این تفاهم‌نامه بر همکاری در مدیریت آتش‌سوزی، حفاظت از زیستگاه‌های مرزی، پایش گونه‌های حساس و تبادل اطلاعات علمی تأکید دارد.

لیلا تاج گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در انسجام و هم‌افزایی فعالیت‌های حفاظتی میان دو استان است. بسیاری از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند، از جمله گونه‌هایی با پراکنش مشترک، مرز سیاسی نمی‌شناسند و تنها از مسیر همکاری‌های بین‌استانی می‌توان حفاظت واقعی از تنوع زیستی را محقق کرد. امیدواریم این همکاری، آغازگر تحولات مثبت و پایدار در مدیریت اکولوژیک فارس و یزد باشد.

حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد نیز با قدردانی از برگزارکنندگان نشست گفت: این تفاهم‌نامه فرصتی ارزشمند برای تقویت برنامه‌های حفاظتی، هماهنگی در مدیریت بحران‌ها و ارتقای پایش زیستگاه‌های مشترک است. همکاری دو استان می‌تواند امنیت جمعیت‌های گونه‌های حساس را افزایش دهد و الگوی موفقی برای سایر استان‌ها باشد. از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد این هم‌افزایی سپاسگزارم و امیدوارم این اقدام به توسعه فعالیت‌های حفاظتی پایدار در سطح ملی منجر شود.

این سند همکاری با هدف صیانت از زیستگاه‌ها و منابع طبیعی و تقویت اقدامات حفاظتی پایدار میان دو استان مبادله شد.

تأکید بر ضرورت مدیریت علمی خاک

ترابی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در همایش ملی روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» با اشاره به افزایش فشارهای انسانی بر خاک گفت: سلامت خاک با امنیت غذایی و تاب‌آوری اقلیمی پیوند مستقیم دارد و تخریب آن، آینده زیستی کشور را تهدید می‌کند.

او آلودگی خاک را پدیده‌ای پنهان و دیر‌یاب توصیف کرد و افزود: توسعه تصفیه‌خانه‌ها، مدیریت اصولی پسماند و اجرای قانون حفاظت از خاک از مهم‌ترین نیازهای امروز کشور است.

لیلا تاج گردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به مدیریت خاک گفت: خاک منبعی با بازده بسیار کند است و احیای آن سال‌ها زمان می‌برد؛ هرگونه بی‌توجهی خسارت‌های جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند.

او با تشریح چالش‌های فارس در حوزه فاضلاب، پسماند و صنایع افزود: با وجود ۳۷ شهرستان، استان فارس حجم بالایی از فاضلاب شهری و صنعتی را مدیریت می‌کند و تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، سامان‌دهی پسماندهای پزشکی و اصلاح شیوه دفن پسماندهای عادی از اولویت‌های اصلی استان است.

تحلیل علمی شهریاری‌مقدم درباره تهدیدهای پنهان

شهریاری‌مقدم، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست‌محیطی آب و خاک سازمان، با بیان اینکه آثار آلودگی خاک در بلندمدت آشکار می‌شود، گفت: ورود آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی، سلامت انسان را از طریق آب و چرخه غذایی تهدید می‌کند.

او با اشاره به کاهش بارش‌ها، «بازچرخانی آب، تقویت تصفیه‌خانه‌ها و مدیریت اصولی پسماند» را راهکارهای اصلی پیشگیری از تخریب خاک دانست.

هشدار نهاوندی درباره کاهش هویت طبیعی شیراز

قاسم نهاوندی، معاون محیط زیست انسانی سازمان، در بخش پایانی مراسم گفت: شیراز زمانی شهر گل و بلبل بود، اما توسعه ناموزون بخشی از هویت طبیعی آن را تحت تأثیر قرار داده است. کیفیت امروز شهرها نتیجه رفتار ما با محیط زیست است.

او تأکید کرد: برگزاری این نشست‌ها زمینه همفکری و تدوین راهکارهای عملی برای حفاظت از خاک و احیای اکوسیستم‌های شهری را فراهم می‌کند.

در پایان همایش، پنل‌های تخصصی و نشست پرسش و پاسخ برگزار شد و بر لزوم همکاری منسجم دستگاه‌ها برای حفاظت از منابع خاک کشور تأکید شد.

منبع: محیط زیست فارس