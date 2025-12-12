باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ بارش‌های اخیر در شرایطی رخ داد که کاهش بارندگی طی هفته‌های گذشته نگرانی‌هایی درباره منابع آب و کشاورزی ایجاد کرده بود. در ادامه، تازه‌ترین وضعیت جوی استان و واکنش شهروندان بررسی می‌شود.

علی کرمی، مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، آخرین وضعیت جوی استان را این‌گونه تشریح می‌کند: مطابق نقشه‌های پیش‌بینی، تا پایان هفته شاهد ادامه ناپایداری‌های جوی و افزایش نسبی دما خواهیم بود. هرچند شدت باران نسبت به روزهای گذشته کاهش می‌یابد، اما در مناطق سردسیری و مرتفع، بارش باران و برف به‌صورت متناوب ادامه پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مه صبحگاهی و شبانه، کاهش دید افقی و لغزندگی معابر و جاده‌های مواصلاتی، پدیده‌هایی است که شهروندان و رانندگان باید نسبت به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به گفته کرمی، بیشینه دمای ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه لیشتر گچساران با ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما در مارگون با ۳.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

وی افزود: از فردا تا روز یکشنبه شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود و شرایط جوی اغلب مناطق کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد موقت پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسان هواشناسی، از روز دوشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که با کاهش محسوس دما، سردتر شدن هوا و تشدید بارندگی همراه خواهد بود؛ موضوعی که برای کشاورزان و دامداران اهمیت حیاتی دارد.

زهرا سادات حسینی، معلم دبستان که هر روز صبح راهی مدرسه می‌شود، امروز امیدوارانه‌تر از همیشه به باران نگاه می‌کرد و گفت: سه ماه بود دعا می‌کردیم باران بیاید. وقتی شب صدای باران را شنیدم از خوشحالی خوابم نمی‌برد.

حسینی تنها یکی از هزاران شهروند و کشاورز استان است که با نخستین بارش‌های جدی پاییز، دوباره امیدوار شده‌اند. سید قاسم موسوی، کشاورز اهل ده‌برآفتاب نیز گفت: خشکسالی امانمان را بریده بود. مردم روستا دعا می‌کردند باران بیاید. این بارش برای ما برکت است.

آمارهای هواشناسی نشان می‌دهد که کهگیلویه و بویراحمد یکی از پربارش‌ترین استان‌های کشور است و میانگین بارش سالانه در برخی مناطق آن به بیش از ۷۰۰ میلی‌متر می‌رسد؛ با این حال تغییرات اقلیمی و افزایش دما الگوی بارش‌ها را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی درباره آینده منابع آب ایجاد کرده است.

اگرچه بارش‌های اخیر بخشی از نگرانی‌ها را کاهش داده، اما کارشناسان تأکید دارند که مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی دقیق باید هم‌زمان با ورود سامانه‌های بارشی دنبال شود.

با این وجود، باران این روزهای کهگیلویه و بویراحمد امید تازه‌ای در دل مردم ایجاد کرده و نوید روزهای پربارش‌تری را برای استان به همراه دارد.