به گزارش اداره هواشناسی از اواخر وقت امروز سامانه بارشی وارد استان خواهدشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان اظهارکرد : اواخر وقت امروز تا صبح یکشنبه با فعالیت سامانه بارشی زود گذر در نیمه غربی استان بارش برف و باران، مه گرفتگی، کولاک برف به ویژه در ارتفاعات و گردنه‌ها و کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی میشود.

خسرو سیف پناهی گفت: همچنین فردا برای نیمه شرقی استان وزش باد گاهی شدید و بارش پراکنده و خفیف را انتظار داریم.

وی افزود: طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه با تضعیف نا پایداری‌ها پدیده غالب در سطح استان کاهش دمای شبانه و مه آلودگی در بعضی ساعات خواهد بود.

کارشناس اداره هواشناسی استان بیان کرد: درشبانه روز گذشته هزارکانیان در دیواندره و زرینه در سقز با حداقل دمای ۷- درجه سانتی گراد و و موچش کامیاران با حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی افزود: دمای مرکز استان نیز فردا بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.