به گزارش اداره هواشناسی از اواخر وقت امروز سامانه بارشی وارد استان خواهدشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کارشناس اداره کل  هواشناسی استان اظهارکرد :  اواخر وقت امروز تا صبح یکشنبه با فعالیت سامانه بارشی زود گذر در نیمه غربی استان بارش برف و باران، مه گرفتگی، کولاک برف به ویژه در ارتفاعات و گردنه‌ها و کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی میشود.

خسرو سیف پناهی گفت:  همچنین فردا برای نیمه شرقی استان وزش باد گاهی شدید و بارش پراکنده و خفیف را انتظار داریم.

وی افزود:  طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه با تضعیف نا پایداری‌ها پدیده غالب در سطح استان کاهش دمای شبانه و مه آلودگی در بعضی ساعات خواهد بود.

کارشناس اداره هواشناسی استان بیان کرد:  درشبانه روز گذشته هزارکانیان در دیواندره و زرینه در سقز با حداقل دمای ۷- درجه سانتی گراد و و موچش کامیاران با حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی افزود:  دمای مرکز استان نیز فردا بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.

برچسب ها: کردستان ، بارش باران‌ ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
برف شهرهای کردستان را سفید پوش کرد
اسکان اضطراری ۲۵۰ مسافر در جاده‌های کردستان/ بازدیدهای شبانه استاندار کردستان
آمادگی کامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در برابر بارش‌های فصلی و وضعیت هشدار سطح نارنجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تمامی محور های مواصلاتی استان باز است