سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ بنای غیرمجاز و ۴ مورد دیوارکشی غیرمجاز در روستا‌های جلیکان، کیابسر و بنفشه ده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - نرگس صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ بنای غیرمجاز و ۴ مورد دیوارکشی غیرمجاز در روستا‌های جلیکان، کیابسر و بنفشه ده خبر داد و گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال، با همراهی دستگاه قضائی اقدامات قاطعی صورت گرفته است.

او افزود: در روستای جلیکان، ماده ۳ قانون حفاظت از اراضی علیه ۴ بنای غیرمجاز با مجموع متراژ حدود ۶۰۰ متر مربع اجرا و این سازه‌ها کاملاً برچیده شد.

صادقی در ادامه به اقدامات گسترده‌تر در دو روستای دیگر اشاره کرد و گفت: همچنین در روستا‌های کیابسر و بنفشه ده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، ۷ واحد ساختمانی و ۴ مورد دیوارکشی غیرمجاز به مساحت ۱۳ هزار مترمربع تخریب شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور این عملیات را اخطاری جدی برای متجاوزان به عرصه‌های عمومی دانست و افزود: این رویه قانونی و قاطعانه با جدیت ادامه خواهد یافت و هیچگونه ساخت وساز غیرمجاز را تحمل نخواهیم کرد.

برچسب ها: قلع و قمع ، ساخت و ساز غیرمجاز
خبرهای مرتبط
برخورد قاطع با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در گلوگاه
اجرای ۳۵ مورد قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در سوادکوه
قلع‌ و قمع دیوارکشی‌ها و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی در فریدونکنار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بازگشت آموزش حضوری به مدارس مازندران
قابی زیبا از کل و بز وحشی
برگزاری چهارمین جشنواره نیشکر در بهنمیر + فیلم
قلع و قمع ۱۵ فقره کاربری‌های غیرمجاز در نور
رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نور
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر