باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - نرگس صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع ۱۱ بنای غیرمجاز و ۴ مورد دیوارکشی غیرمجاز در روستا‌های جلیکان، کیابسر و بنفشه ده خبر داد و گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال، با همراهی دستگاه قضائی اقدامات قاطعی صورت گرفته است.

او افزود: در روستای جلیکان، ماده ۳ قانون حفاظت از اراضی علیه ۴ بنای غیرمجاز با مجموع متراژ حدود ۶۰۰ متر مربع اجرا و این سازه‌ها کاملاً برچیده شد.

صادقی در ادامه به اقدامات گسترده‌تر در دو روستای دیگر اشاره کرد و گفت: همچنین در روستا‌های کیابسر و بنفشه ده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰، ۷ واحد ساختمانی و ۴ مورد دیوارکشی غیرمجاز به مساحت ۱۳ هزار مترمربع تخریب شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور این عملیات را اخطاری جدی برای متجاوزان به عرصه‌های عمومی دانست و افزود: این رویه قانونی و قاطعانه با جدیت ادامه خواهد یافت و هیچگونه ساخت وساز غیرمجاز را تحمل نخواهیم کرد.