به گفته امام جمعه استان، دین اسلام برای زن و مقام مادر، ارزش والایی قائل شده و بانوان باید به جایگاه خود افتخار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه سنندج اظهار کرد: در شرایط حساس امروز، مردم با مشکلات زیادی به ویژه گرانی و قیمت روزافزون کالاها دست و پنجه نرم میکنند و دولتمردان باید برای رفع این مشکل به طور جدی وارد عمل شوند.
وی با بیان اینکه مسئولان در برابر مردم مسئولند، افزود: مردم از افزایش گازبها نیز گلایهمند هستند و امیدواریم مسئولان شرکت گاز در این زمینه پاسخگو باشند.
خطیب جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبهها، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر و زن، ادامه داد: دین اسلام برای زن و مقام مادر، ارزش والایی قائل شده و بانوان باید به جایگاه خود افتخار کنند.
ماموستا رستمی یادآور شد: ارزش زن و والدین تا جایی است که خداوند رضایت خود را منوط به رضایت مادر و پدر کرده است.
وی با بیان اینکه اسلام به زنان حق فعالیت اجتماعی داده است، تاکید کرد: همه پیامبران و دانشمندان از دامن زن و مادر تربیت شدهاند و در قرآن کریم هم بارها به کرامت زنان اشاره شده، اما دشمن میخواهد با هجمههای فرهنگی، این کرامت را از بین ببرد.
امام جمعه سنندج به تعبیرهای نادرست از واژه آزادی در جهان امروز اشاره داشت و گفت: آزادی به معنای تجاوز به حقوق مردم خونریزی و گرستگی دادن نیست، اما در دنیای امروز مفهوم آزادی و عدالت گم شده است.