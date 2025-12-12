شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصاویری از اقدام شهدایی فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) سرهنگ حسین احمدی فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی و هیئت همراه برای دیدار و تکریم از خانواده معظم "شهید سردار احمد رضا رحمتی" به منزل این شهید والا مقام رفتند. 
گفتنی است فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور پس از عرض تبریک فرا رسیدن روز ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و زن به مادر" شهید سردار رحمتی" حامل پیام تبریک از سوی فرمانده انتظامی کل کشور و فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی این روز فرخنده بودند. 
 در پایان این دیدار معنوی، هدیه‌ای به رسم یادگار به خانواده" شهید سردار رحمتی" اهدا شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

گرامیداشت روز مادر توسط فرمانده انتظامی نیشابور از خانواده شهید سردار احمدرضا رحمتی

