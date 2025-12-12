باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- آیین بازگشایی محور امیرالمؤمنین شهرضا با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان برگزار شد. این محور که یکی از گلوگاه‌های اصلی محدوده بافت فرسوده شهرضا به شمار می‌رود، پس از ۱۳ سال عملیات تملک و آزادسازی، اکنون به‌صورت کامل در اختیار شهر قرار گرفته است.

عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مراسم بازگشایی محور امیرالمومنین( ع) ، اقدام شهرداری شهرضا درآزادسازی، بهسازی و آماده‌سازی این مسیر را «نمونه بارز هم‌افزایی محلی» و «قابل ارائه در سطح کشور» توصیف کرد و گفت: آنچه در شهرضا رخ داده، نمونه‌ای روشن از بازآفرینی مبتنی بر مشارکت مردم است.

او افزود: رویکرد دولت در حوزه احیای بافت‌های قدیمی، بر پایه اعتماد به ظرفیت‌های بومی، مشارکت ساکنان و همکاری مدیریت شهری است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به توافقات انجام‌شده میان وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری شهرضا برای ساخت یک مدرسه و یک مجموعه فرهنگی در بافت هدف، تأکید کرد: این شهرستان با پشتوانه همکاری مردم، شهرداری و فرمانداری،در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از الگوهای ملی بازآفرینی شهری قرار دارد.

گلپایگانی‌همچنین از برنامه شهرداری برای بهسازی دامنه کوه‌های اطراف شهر به‌عنوان اقدامی اثرگذار برای ارتقای هویت و نشاط شهری یاد کرد.

در ادامه مراسم، حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا و دهاقان، بازگشایی محور امیرالمؤمنین را نمونه روشن حکمرانی خوب شهری دانست و گفت :موفقیت این طرح حاصل مثلث مردم، شهرداری و دولت است.

او با اشاره به اقدامات مالی اخیر، اعلام کرد: ۱۲۰۰ میلیارد تومان از عوارض آلایندگی صنایع مربوط به سال ۱۴۰۰ آزاد شده و سهم شهرضا به‌زودی پرداخت خواهد شد. همچنین منابع خوبی نیز برای ساماندهی رودخانه‌های درون‌شهری شهرضا تخصیص پیدا کرده است.

نماینده مردم شهرضا افزود :با وجود ۳۶۴ هکتار بافت فرسوده، این شهرستان پس از اصفهان یکی از موفق‌ترین حوزه‌ها در جذب اعتبارات بازآفرینی بوده و تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای ساخت فرهنگسرا و ۱۵ میلیارد تومان برای مرمت بازار تاریخی اختصاص یافته است.

محور امیرالمؤمنین به طول ۶۵۰ متر و عرض ۲۴ متر با هزینه‌ای بالغ بر ۲۸۰ میلیارد تومان احداث شده است. در طول اجرای طرح، ۸۹ پلاک ملکی در مدت ۱۳ سال تملک شد و اکنون این محور بدون هیچ مانع ملکی آماده بهره‌برداری است.

اجرای کامل زیرساخت‌های آب، برق و گاز در دو طرف مسیر به‌گونه‌ای انجام شده که پس از بهره‌برداری نیاز به حفاری مجدد وجود نداشته باشد. با گشایش آن، نیمی از بار ترافیکی محدوده بافت قدیمی کاهش یافته و دسترسی به مرکز شهر روان‌تر شده است.