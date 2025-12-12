وزیر ورزش از تلاش برای تغییر زمان رویداد همزمان با بازی ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش امروز جمعه در در مورد برنامه وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای منصرف کردن فیفا از برگزاری دیدار ایران و مصر با اهداف حمایت از گروه‌های جنسی اظهار داشت: اتفاقی که در آن دیدار رخ می‌دهد ارتباطی با فیفا ندارد و همزمانی دو رویداد است. این همزمانی بر دیدار ایران و مصر اثری نخواهد داشت.

وی افزود: در تلاش هستیم که از فیفا بخواهیم مسئولان محلی را راضی کنند زمان آن رویداد را تغییر دهند تا همزمانی با دیدار ایران و مصر نداشته باشد؛ چرا که هر دو کشور نسبت به این موضوع حساسیت دارند.

دنیامالی در ادامه در مورد احتمال عدم صدور ویزا برای برخی از ملی‌پوشان فوتبال برای حضور در جام جهانی، تصریح کرد: به برخی ملی پوشان فوتبال عنوان کرد: چنین چیزی نیست. اصولاً کشورهای میزبان به فدراسیون‌های جهانی یا نهادهای بین المللی تعهد می‌دهند که مقررات را رعایت کنند. فکر نمی‌کنم که از لحاظ حرفه‌ای چنین اتفاقی رخ دهد و مشکلی وجود داشته باشد. البته با توجه به رفتارهایی که آمریکا در سایر موارد داشته همچنان این نگرانی وجود دارد که چنین اتفاقی رخ بدهد اما از نظر حرفه‌ای و قوانین بین المللی نباید این امر صورت بگیرد. اینفانتینو رئیس فیفا در در جام کافا با حضور در رختکن ایران در دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال ایران اشاره کرده بود که ایران مشکلی برای حضور در جام جهانی نخواهد داشت و باید به قولش عمل کند. وزارت امور خارجه ما هم پیگیر موضوع هست که مشکلی وجود نداشته باشد.

وزیر ورزش در مورد دیدارهای تدارکاتی در نظر گرفته شده برای تیم ملی فوتبال ایران هم گفت: تا جایی که به من گزارش داده‌اند در تدارک سه تا چهار بازی با تیم‌های مطرح دنیا هستند که پرتغال می‌تواند یکی از آنها باشد. با این حال باید جلوتر برویم و محدودیت‌های فیفا را هم در نظر بگیریم تا ببینیم چه می‌شود. آنچه مسلم است باید بازی‌های تدارکاتی خوبی را برای تیم ملی در نظر بگیریم.

منبع: ایرنا