باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ستارگان ساری و بانک شهر در حالی قرار بود پیش از ظهر امروز جمعه در دومین دیدار نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد به مصاف هم بروند که این مسابقه برگزار نشد.

تیم ستارگان ساری سالن مسابقات را ترک کرد تا تیم بانک شهر بدون مسابقه فینالیست شود.

گفته می‌شود علی مومنی کشتی‌گیر ستارگان ساری با این تیم قرارداد داشت اما اجازه حضور در تشک پیدا نکرد تا تیم ستارگان ساری در اعتراض به این تصمیم سالن را ترک کند.

با توجه به عدم حضور تیم ستارگان پاس ساری در مرحله نیمه‌نهایی و رویارویی با تیم بانک شهر، این تیم از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد؛ به همین دلیل دیدار رده‌بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم‌آباد به عنوان تیم سوم مسابقات معرفی شد.

پیش از این تیم استقلال جویبار در نیمه‌نهایی موفق شد خیبر خرم آباد را شکست داده و به فینال برسد.

فینال این رقابت‌ها امروز از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.