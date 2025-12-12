باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - جشنواره نیشکر بهنمیر با حضور تولیدکنندگان و فروشندگان نیشکر و محصولات غذایی و صنایع دستی متنوع سراسر کشور از هجدهم تا بیست و یکم آذرماه برپا می‌شود.

عادل ابراهیم زاده شهردار بهنمیر با اشاره اینکه کشت محصول نیشکر سابقه چند صد ساله در این منطقه دارد و میراث آبا و اجدادی مردم بهنمیر است، گفت: پس از ۳ سال وقفه، چهارمین جشنواره نیشکر بهنمیر با هدف معرفی این محصول کشاورزی و سایر فرآورده‌های وابسته به آن به سراسر کشور و ایجاد شور و نشاط مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: در جشنواره نیشکر بهنمیر، تولید کنندگان این محصول، شکر سرخ و سایر فرآورده‌های که از آن تولید می‌کنند را در معرض نمایش و فروش می‌گذارند و علاوه بر آن سوغات‌ها و محصولات متنوع و صنایع دستی از سراسر کشور نیز ارائه خواهد شد.

ابراهیم زاده افزود: چهارمین جشنواره نیشکر بهنمیر با همت شورای شهر، شهرداری بهنمیر و بخشداری و همکاری سایر ادارات به خصوص اداره ورزش و جوانان، همراه با اجرای جنگ شادی، در ۹۰ غرفه در شهرک اداری و سالن ورزشی مرحوم مجدآرا برپا شده است.

بهنمیر با داشتن ۴۵ هکتار سطح زیر کشت نیشکر و ۱۸ کارگاه تولیدی فرآوری شکر سرخ قطب نخست این محصول در استان مازندران است.

نیشکر در اواخر فصل پاییز و اوایل زمستان برداشت می‌شود و در حدود ۵ ماه نیز در کارگاه‌های تولیدی فرآوری می‌شود.

به گفته کارشناسان کشاورزی، در هر هکتار زمین کشاورزی ۶۵ تا ۸۰ نیشکر تولید می‌شود که بعد از فرآوری حدود ۶/۵ تا ۸ تن شکر سرخ از آن به دست می‌آید.

محصول طبیعی شکر سرخ دارای مواد مغذی، ارزش بالای غذایی و فواید متعدد دارویی است.