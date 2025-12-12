رقابت‌های پاراوزنه‌برداری بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ امروز به پایان رسید و نمایندگان ایران در دسته‌های ١٠٧ و مثبت ۱۰۷ کیلوگرم به دو نشان طلا دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن ختام روز پایانی مسابقات پاراوزنه‌برداری با حضور وزیر ورزش در سالن بازی‌ها، رکوردشکنی ملی‌پوشان کشورمان کسب دو طلای رضا عنایت الهی و امیرعلی اسحاق‌نیا همراه بود.

️رضا عنایت الهی در سنگین‌وزن ( ۱۰۷ کیلوگرم) با مهار وزنه ۲۰۵ کیلوگرم در رده سنی جوانان رکورد جدید جهانی را به نام خود ثبت کرد. نماینده کشورمان در حرکت نخست خود نیز موفق به مهار وزنه ۱۹۷ کیلوگرم شده بود.

️در دسته فوق سنگین (مثبت ١٠٧ کیلوگرم) نیز امیرعلی اسحاق‌نیا با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرم در حرکت چهارم، رکورد رده‌ی سنی نوجوانان جهان را شکست و به عنوان قهرمانی دست یافت.

️اسحاق‌نیا در سه حرکت نخست خود به ترتیب موفق به مهار وزنه‌های ۱۵۸، ۱۶۵، ۱۶۸ شده بود.

نظرات کاربران
یکی یه دونه
۱۵:۴۷ ۲۱ آذر ۱۴۰۴
درود و خسته نباشید.
