باشگاه خبرنگاران جوان - رنکنیگ برترین تیم‌های فوتسال جهان در رده مردان و زنان در ماه دسامبر توسط فیفا منتشر شد.

بر اساس رنکینگ منتشر شده، تیم فوتسال زنان ایران پس از حضور در جام جهانی فوتسال و کسب ۲ باخت برابر ایتالیا و برزیل و برد مقابل پاناما و حذف در مرحله گروهی، با یک پله سقوط در رده دهم جهان قرار دارد. تیم‌های برزیل، اسپانیا و پرتغال در رده‌های اول تا سوم رنکینگ فیفا قرار دارند.

تیم فوتسال بانوان در آسیا هم پس از ژاپن و تایلند در رده سوم قرار دارد.

در رنکینگ فیفا، تیم‌های برزیل، اسپانیا و پرتغال در رده اول تا سوم فوتسال بانوان جهان قرار دارند.

در بخش مردان، جایگاه تیم فوتسال کشورمان که ماه گذشته در بازی‌های کشورهای اسلامی به مقام قهرمانی رسید، در رنکینگ فیفا تغییری نکرده است. تیم ملی فوتسال مردان ایران در رده پنجم جهان و رده اول آسیا قرار دارد.

در رنکینگ برترین‌های فوتسال جهان در بخش مردان، تیم‌ برزیل در صدر قرار دارد و تیم‌های پرتغال، اسپانیا و آرژانتین در رده‌های دوم تا چهارم هستند.