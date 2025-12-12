تمامی مدارس استان مازندران در همه مقاطع تحصیلی، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، به صورت حضوری بازگشایی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به کاهش روند شیوع ویروس آنفلوانزا و کنترل نسبی شرایط در استان مازندران، کلیه مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.

این تصمیم در پی فروکش کردن موج ابتلا به بیماری‌های تنفسی و بهبود وضعیت کنترل ویروس آنفلوانزا اتخاذ شده است.

این تصمیم در ادامه سیاست‌های آموزشی و با هدف بازگشت تدریجی به شرایط عادی آموزشی صورت گرفته است.

مسئولان آموزشی استان ضمن تأکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط‌های آموزشی، از خانواده‌های دانش‌آموزان درخواست کرده‌اند تا همکاری و همراهی لازم را برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و کارکنان مدارس (فرهنگیان) به عمل آورند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مدارس مازندران ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
اعلام ساعات کاری ادارات و مدارس در مازندران
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
تمدید فعالیت مجازی مدارس مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نور
قلع و قمع ۱۵ فقره کاربری‌های غیرمجاز در نور
برگزاری چهارمین جشنواره نیشکر در بهنمیر + فیلم
قابی زیبا از کل و بز وحشی
بازگشت آموزش حضوری به مدارس مازندران
آخرین اخبار
بازگشت آموزش حضوری به مدارس مازندران
قابی زیبا از کل و بز وحشی
برگزاری چهارمین جشنواره نیشکر در بهنمیر + فیلم
قلع و قمع ۱۵ فقره کاربری‌های غیرمجاز در نور
رفع تصرف یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نور
صعود زودهنگام وارش با گلباران حافظ شیراز + فیلم
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی؛ چالوس امروز یکطرفه می شود
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
بندر امیرآباد وابستگی کشور به بنادر جنوب را کاهش داد