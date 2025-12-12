باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به کاهش روند شیوع ویروس آنفلوانزا و کنترل نسبی شرایط در استان مازندران، کلیه مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.
این تصمیم در پی فروکش کردن موج ابتلا به بیماریهای تنفسی و بهبود وضعیت کنترل ویروس آنفلوانزا اتخاذ شده است.
این تصمیم در ادامه سیاستهای آموزشی و با هدف بازگشت تدریجی به شرایط عادی آموزشی صورت گرفته است.
مسئولان آموزشی استان ضمن تأکید بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی در محیطهای آموزشی، از خانوادههای دانشآموزان درخواست کردهاند تا همکاری و همراهی لازم را برای حفظ سلامت دانشآموزان و کارکنان مدارس (فرهنگیان) به عمل آورند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران