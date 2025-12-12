باشگاه خبرنگاران جوان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز (جمعه ۲۱ آذر) در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با اشاره به تقارن این روز با «روز جهانی کودک»، گفت: پس از جنگ جهانی دوم و کشته‌شدن میلیون‌ها انسان بی‌گناه، از جمله کودکان، قدرت‌های غربی برای آبروداری و ارائه چهره‌ای مهربانانه، این روز را به‌عنوان روز جهانی کودک نام‌گذاری کردند؛ اما همین کشور‌ها امروز در غزه کودکان را می‌کشند.

امام‌جمعه گرگان با بیان اینکه کشتار کودکان فلسطینی بزرگ‌ترین نشانه تناقض غرب است، افزود: وقتی هزاران کودک در غزه قربانی شده‌اند، چگونه می‌توان ادعای دفاع از حقوق کودک را باور کرد؟ این نام‌گذاری‌ها نمایشی است، نه واقعی.

وی با اشاره به جایگاه کودکان در تعالیم اسلامی، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) ۱۴۰۰ سال پیش بر محبت به کودکان تأکید داشت. پیامبر (ص) حتی به کودکان سلام می‌کرد و با آنان کودکانه رفتار می‌کرد. این دستور‌های نورانی هیچ‌گاه ما را فریب ظاهرسازی‌های غرب نمی‌دهد.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به ۲۲ آذر، سالروز درگذشت ابوریحان بیرونی، گفت: ابوریحان بیرونی از بزرگترین دانشمندان ایرانی است که غرب نیز به او افتخار می‌کند و او را دانشمند بزرگ ریاضی اسلام می‌داند.

وی ادامه داد: بخش مهمی از زندگی علمی ایشان در گرگان و جرجان سپری شده و کتاب ارزشمند الآثار الباقیه را در همین منطقه نگاشته است.

امام جمعه گرگان افزود: این افتخارات نشان می‌دهد که ایران ریشه‌دار و برخوردار از تاریخ و تمدن عمیق است؛ در حالی‌که برخی کشور‌ها تنها چندصد سال سابقه دارند.

وی با اشاره به ۲۶ آذر، روز حمل‌ونقل و رانندگان، اظهار کرد: این قشر زحمتکش در سخت‌ترین شرایط هیچ‌گاه فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند، دولت و مسئولان باید مشکلات این قشر را به‌صورت قانونی و منصفانه حل کنند.

آیت‌الله نورمفیدی همچنین با گرامیداشت ۲۷ آذر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: وحدت به معنای یکی شدن رشته‌های علمی نیست، بلکه یعنی آگاهی و هماهنگی در برابر دشمن است.

وی افزود: حوزه و دانشگاه باید شرایط زمان را بشناسند و سخنانشان حساب‌شده باشد، چرا که کشور در مقطع بسیار حساسی قرار دارد.

امام جمعه گرگان با اشاره به «جنگ شناختی» دشمن، گفت: دشمنان تلاش می‌کنند مشکلات کوچک را بزرگ‌نمایی و توانایی‌های کشور را پنهان کنند تا مردم را دلسرد نمایند. این جنگ از جنگ نظامی هم خطرناک‌تر است.

وی، رزمایش مشترک اخیر ایران با کشور‌های منطقه را نمایش قدرت و پیام وحدت در برابر یک‌جانبه‌گرایی غرب دانست و افزود: ایران امروز تنها نیست؛ حضور کشورهایی، چون چین، روسیه و پاکستان در رزمایش پیام مهمی داشت.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود، اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب نیز این مشکلات را تأیید کرده‌اند؛ اما این مشکلات نباید ما را از توانمندی‌ها و پیشرفت‌های کشور غافل کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با عنایت الهی، هم مشکلات اقتصادی رفع شود و هم ایران به جایگاه واقعی و شایسته خود در جهان برسد.

