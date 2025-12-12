امام جمعه بندرعباس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مذاکرات گفت:رهبری تأکید کردند مذاکرات زمانی مفید است که با حفظ عزت ملی،رعایت خطوط قرمز، پرهیز از خوش‌بینی به دشمن و تکیه بر توان داخلی باشد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-آیت الله محمدعبادی زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه افزود: مسئولان باید در چارچوب همین رهنمود‌ها حرکت کنند تا اگر مذاکراتی بود، به نتیجه‌ای منطبق با منافع قطعی ملت منجر شود.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است هر زمان کشور با وحدت داخلی، انسجام و پایبندی به اصول وارد عرصه مذاکرات شده، دستاورد‌ها افزایش یافته و هر زمان به وعده‌های طرف مقابل اعتماد شده، خسارت به دنبال داشته است.

وی افزود: در مسیر مذاکرات، تقویت مواضع تیم مذاکره‌کننده و پرهیز از حاشیه‌سازی ضروری است.

امام جمعه بندرعباس در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: منافقان، بیماردلان و شایعه‌سازان از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند جامعه را از درون دچار آسیب کنند.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: اگر این گروه‌ها کنترل نشوند، امنیت اخلاقی، اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی را با خطر روبه‌رو می‌سازند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: منافقان با وجود ظاهر دینی، در باطن با دین مقابله می‌کنند و در مقاطع حساس با انتقال اطلاعات، ایجاد اختلاف و تضعیف روحیه مردم عمل می‌کنند.

امام جمعه بندرعباس جریان دوم را «بیماردلان» عنوان کرد و گفت: این افراد با شک، تردید و ترس، فضای روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند و در بزنگاه‌ها به جای تقویت جامعه، ناامیدی و نگرانی را گسترش می‌دهند.

آیت‌الله عبادی‌زاده شایعه‌سازان را سومین تهدید برای جامعه معرفی کرد و افزود: تولید و انتشار شایعه، یکی از ابزار‌های اصلی دشمنان در ایجاد تردید و اخلال در جامعه اسلامی است.

وی گفت: شناخت تهدید، بصیرت و استقامت، عناصر اصلی صیانت از جامعه اسلامی است.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به مقام والای حضرت زهرا (س)، به تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی پرداخت و گفت: اسلام زن را موجودی با کرامت بالا معرفی می‌کند و نقش او در تربیت انسان و پیشرفت جامعه نقشی اساسی است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: زن در نگاه اسلام ریحانه و مایه رشد جامعه است و نمونه‌های متعدد علمی و اجتماعی نشان می‌دهد زنان در پیشبرد دانش، فناوری و عرصه‌های اجتماعی نقش مؤثر داشته‌اند.

امام جمعه بندرعباس با مقایسه نگاه اسلام و غرب، گفت: در غرب از زن به‌عنوان ابزار تبلیغ و تجارت استفاده می‌شود و خانواده و هویت اجتماعی با فروپاشی جدی مواجه شده است.

وی افزود: غربی‌ها که خود در بحران خانوادگی قرار دارند، تلاش می‌کنند فرهنگ‌های دیگر را نیز در این مسیر قرار دهند.

آیت الله عبادی زاده گفت: رفتار نادرست فردی می‌تواند به خانواده و جامعه آسیب بزند و نباید اجازه داد هنجارشکنی‌ها، بنیان خانواده را تضعیف کند.

امام جمعه بندرعباس تأکید کرد باید با مهربانی و حکمت نسبت به مسائل فرهنگی تذکر داده شود و از رفتار‌های تند و دوگانه‌ساز پرهیز کرد.

وی افزود در موارد ضروری، قانون باید اجرا شود و قوانین جدید حوزه عفاف و حجاب پس از اصلاح، ابلاغ خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده در پایان بر ضرورت حفظ هویت دینی، تقویت بنیان خانواده، مقابله با تهدید‌های فکری و رفتاری و هوشیاری در برابر جریانات نفاق و شایعه‌سازی تأکید کرد.

 مسئولان بر اساس رهنمود‌های رهبری حرکت کنند
