نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه مشکلات معیشتی جامعه مورد توجه قرار گیرد، گفت : نظارت های فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی،  نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت به ویژگی های  حاکم دینی اشاره کرد و  گفت :  صیانت و حفاظت از مرزهای اعتقادی  و جلوگیری از انحرافات از دیگر ویژگی های حاکم دینی شمرده می شود. 


نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه  حرکت های خود جوش مردمی در برابر ارزش های دینی و آرمانهای انقلاب ستودنی است، گفت :  از فعالیت های خود جوش مردمی حمایت می شود.‌


آیت الله رسول فلاحتی اذعان داشت :   از مردم و خواهران متدین خواستارم که  حرکت های عمومی  در مقابله با بد حجابی را افزایش دهند.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود : سه شنبه ۲۶ آذر ، روز حمل و نقل و رانندگان  نام گذاری شده است،  این روز برهمه  رانندگان جهادی،  مومن و زحمتکش تبریک  و تهنیت عرض می کنم .

وی به نقش حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود : آسیب های اجتماعی با وحدت  این دو حوزه در جامعه کاهش یافته است.
آیت الله فلاحتی خاطر نشان ساخت :  آموزش در سایه پژوهش شکل می گیرد و رشد جامعه بر اساس  پژوهش محور مهیا می شود، دانشگاه اگر به  پژوهش و پژوهشگاهها توجه کند می تواند سطح علمی جامعه  را ارتقاء دهد .‌

نماینده ولی فقیه در گیلان اظهار داشت : مشکلات اقتصادی و فرهنگی در جامعه شناسایی شود و با نظارت ، سعی بر حل معضلات صورت گیرد.

 آیت الله فلاحتی با بیان اینکه لبنان قوی ترین شبکه مقاومت است،‌گفت: رژیم غاصب صهیونیستی با همکاری آمریکا می خواهند لبنان را  میدان  تاخت تاز خود قرار دهند. 

