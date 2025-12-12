نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه مشکلات معیشتی جامعه مورد توجه قرار گیرد، گفت : نظارت های فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت به ویژگی های حاکم دینی اشاره کرد و گفت : صیانت و حفاظت از مرزهای اعتقادی و جلوگیری از انحرافات از دیگر ویژگی های حاکم دینی شمرده می شود.



نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه حرکت های خود جوش مردمی در برابر ارزش های دینی و آرمانهای انقلاب ستودنی است، گفت : از فعالیت های خود جوش مردمی حمایت می شود.‌



آیت الله رسول فلاحتی اذعان داشت : از مردم و خواهران متدین خواستارم که حرکت های عمومی در مقابله با بد حجابی را افزایش دهند.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود : سه شنبه ۲۶ آذر ، روز حمل و نقل و رانندگان نام گذاری شده است، این روز برهمه رانندگان جهادی، مومن و زحمتکش تبریک و تهنیت عرض می کنم .

وی به نقش حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود : آسیب های اجتماعی با وحدت این دو حوزه در جامعه کاهش یافته است.

آیت الله فلاحتی خاطر نشان ساخت : آموزش در سایه پژوهش شکل می گیرد و رشد جامعه بر اساس پژوهش محور مهیا می شود، دانشگاه اگر به پژوهش و پژوهشگاهها توجه کند می تواند سطح علمی جامعه را ارتقاء دهد .‌

نماینده ولی فقیه در گیلان اظهار داشت : مشکلات اقتصادی و فرهنگی در جامعه شناسایی شود و با نظارت ، سعی بر حل معضلات صورت گیرد.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه لبنان قوی ترین شبکه مقاومت است،‌گفت: رژیم غاصب صهیونیستی با همکاری آمریکا می خواهند لبنان را میدان تاخت تاز خود قرار دهند.