سرپرست دانش پژوهان ایران در مسابقات قهرمانی تیمی ریاضیات جهان گفت: دانش پژوهان دختر تهرانی در این مسابقات جهانی خوش درخشیدند و موفق به پنج نشان طلا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا خسروی اظهار کرد: پرنیان حیدریان، فاطمه مازینی، سیده سارینا کیایی جمالی، سیده سانیا کیایی جمالی و هلنا آقایی حمل آباد در مسابقات قهرمانی تیمی ریاضیات جهان موفق به کسب پنج نشان خوشرنگ طلا شدند.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها بیش از ۳۰ کشور صاحب نام در حوزه ریاضیات از جمله چین، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند و بلغارستان در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ آذر ماه به میزبانی شهر بانکوک کشور تایلند به رقابت با یکدیگر پرداختند.

خسروی یادآور شد: دانش پژوهان دختر تهرانی در این مسابقات حضوری موفق آمیز داشتند و در این راه مسئولان علمی و اجرایی از جمله مهدی قاسمی، مهدی خسروی، علیرضا دانش آرا، علی امینیان، مسیح سلطانی، معصومه شمالی و ساناز امیری نقش بسزایی داشتند.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: مسابقات ریاضی ، مسابقات دانش آموزی
