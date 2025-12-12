باشگاه خبرنگاران جوان- آیتالله محمدرضا ناصری امامجمعه یزد در خطبههای نمازجمعه این هفته با استناد به آیه ۴۱ سوره عنکبوت گفت: افرادی که غیر خدا را ولی و تکیهگاه خود قرار میدهند، همچون فردی هستند که به خانه سست عنکبوت پناه برده است؛ خانهای که نه توان حفاظت دارد و نه پشتوانهای برای انسان است.
آیتالله ناصری با تأکید بر توانافزایی داخلی و توجه به ظرفیتها و استعدادهای درونی افزود: امیدبستن به قدرتهای بیگانه، بهویژه آمریکا و اروپا، نتیجهای جز محرومیت و وابستگی نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به ایام هفته پژوهش، بر اهمیت توجه به علم و تحقیق تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم عزیز و سربلند باشیم باید از سرمایههای عمر و استعداد جوانی استفاده کنیم و بااراده و عزم راسخ بهسوی علم و عمل حرکت نماییم.
لزوم تقویت نگاه پژوهش محور در سیستم آموزشی کشور
نماینده ولیفقیه در استان پژوهش و تولید دانشبنیان را تنها راه مقابله با تحریمها، عبور از مشکلات و جبران برخی عقبماندگیهای کشور دانست و اظهار داشت: دانشگاهها، مدارس، حوزههای علمیه و همه ارکان آموزشی باید با جدیت و هدفمندی بیشتری در این مسیر گام بردارند.
آیتالله ناصری در بخش دیگری از سخنان خود به تحریمهای جدید آمریکا اشاره کرد و گفت: این فشارها اگرچه هزینهها را افزایش داده و مدیریت اقتصادی را پیچیدهتر کرده، اما ناکامی نسبی دشمن را نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه میتوان تحریمها را از یک تهدید فلجکننده به یک محدودیت قابلمدیریت تبدیل کرد.
امامجمعه یزد در پایان تأکید کرد: اگر دولت و مردم هر کدام سهم و نقش خود را درست و آگاهانه ایفا کنند، تحریمها میتواند بهانهای برای اصلاح ساختارها و تقویت استقلال کشور باشد.
منبع:فارس