برای اولین بار در نوزدهمین دوره از جشنواره سینماحقیقت بخش عکس مستند در خانه هنرمندان با شعار «از قاب تا روایت مستند» آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش عکس مستند نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت در روز دوم جشنواره در خانه هنرمندان آغاز به کار کرد. مهدی سروری، مدیر اجرایی بخش عکس نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت با اشاره به آغاز این بخش گفت: امسال اولین باری است که اتفاق مبارکی بر اساس طرح استاد مهرداد زاهدیان شکل گرفت. این ایده در شورای سیاستگذاری جشنواره پذیرفته و موجب فراخوانی در نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت شد.

بخش عکس را به کتاب تبدیل  کنیم

سروری افزود: به خاطر بلوغ بخش عکس از دبیر جشنواره می‌خواهیم بخش عکس را به کتاب تبدیل  کنیم تا این آثار ماندگار شود.

وی تاکید کرد: از آقای زاهدیان تقدیر و تشکر می‌کنم. به واسطه اعتبار حضور چنین چهره‌هایی، ما امروز اتفاق مبارکی را رقم زدیم.

 از قاب تا روایت مستند

به گفته سروری پناه بردن به بخش فرهنگ و هنر توسط اصحاب فرهنگ و هنر موجب آرامش روانی جامعه می‌شود و از قاب تا روایت مستند اتفاق بصری نو و تازه‌ای است که اثرات آن را خواهیم دید.

وی همچنین با تبریک روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: از بانوان سپاسگزاریم که همواره مهرشان در هنر تجلی یافته و به برکت وجودشان جامعه مهر و عطوفت را تجربه می‌کند.

ساخت دو فیلم بر اساس عکس‌های مستند

در بخش دیگری از این مراسم محمد حمیدی‌مقدم، دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت، گفت: عکس زایش فیلم مستند است و ما از عکس به عنوان اثری پژوهشی و جستجوگر تجلیل می‌کنیم و امیدواریم حداقل دو مستند در سال آینده بر اساس عکس‌های مستند ساخته شود.

حمیدی‌مقدم ادامه داد: انتظار می‌رود ترکیب و قاب‌بندی جدید در قالب این مجموعه‌ها به عکاسان انتقال یابد.

وی با بیان اینکه هم اینک تمام سالن‌های پردیس ملت پر است و خواستیم فضای فراخ‌تر و بزرگتری در خانه هنرمندان برای عکس در نظر بگیریم، در خصوص چاپ کتاب ازعکس‌های این دوره جشنواره قول مساعد داد.

