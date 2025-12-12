صائبه عباس زاده به عنوان کمک مربی و مژگان نصیری زاهد در قامت سرپرست کادرفنی و اجرایی این بخش را در بازی‌های ۲۰۲۵ دبی تشکیل می‌دادند.

۶ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز برای پسران

پسران ایران با ۱۳ پاراوزنه بردار در بازی‌های ۲۰۲۵ دبی حاضر و موفق به کسب ۶ نشان طلا، ۵ نقره و ۱ برنز شدند.

سید امیرعلی رشیدی مهر، ابوالفضل میرزایی، رضا حسینوند، مانی سعیدی، امیرعلی اسحاق نیا و رضا عنایت الهی ۶ طلایی کاروان پارا وزنه برداری بودند.

علیرضا سهرابی، محمد جواد نصیری مقدم، حسن محمد حسین پور، سید محمد حسن فقیهی و سید امیرعباس شریفی ۵ نقره‌ای این بازی‌ها لقب گرفتند و تنها برنز این بازی‌ها در پارا وزنه برداری پسران نیز قسمت محمد کریم نیا شد.

غلامحسین چلتوک کار سرمربی این تیم بود و محمدرضا امینی و ترحم اسمعیل پور دستیاران و کمک‌های سرمربی در این دوره از بازی‌ها بودند.

بابک محمدی نیز به عنوان رئیس انجمن پاراوزنه برداری ایران سرپرستی این تیم را در بازی‌های پاراآسیایی دبی عهده دار بود.