باشگاه خبرنگاران جوان - ۸ دختر پاراوزنه برداری ایران که آغازگر نشان آوری در بازیهای پاراآسیایی جوانان در دبی بودند؛ موفق شدند برای کاروان ایران ۸ نشان رنگارنگ کسب کنند. برای دختران پاراوزنه برداری کشورمان به ترتیب، زهرا پولادی، مهدیه احسانی و عطیه السادات حسینی طلایی شدند؛ الناز متقی و فاطمه ایمانی نقره گرفتند و مهدیه محمدی، سمانه صادقی حصار و نیایش سلیمی دختران برنزی کشورمان بودند. هدایت و سرمربی گری این تیم برعهده معصومه بابایی بود.
صائبه عباس زاده به عنوان کمک مربی و مژگان نصیری زاهد در قامت سرپرست کادرفنی و اجرایی این بخش را در بازیهای ۲۰۲۵ دبی تشکیل میدادند.
پسران ایران با ۱۳ پاراوزنه بردار در بازیهای ۲۰۲۵ دبی حاضر و موفق به کسب ۶ نشان طلا، ۵ نقره و ۱ برنز شدند.
سید امیرعلی رشیدی مهر، ابوالفضل میرزایی، رضا حسینوند، مانی سعیدی، امیرعلی اسحاق نیا و رضا عنایت الهی ۶ طلایی کاروان پارا وزنه برداری بودند.
علیرضا سهرابی، محمد جواد نصیری مقدم، حسن محمد حسین پور، سید محمد حسن فقیهی و سید امیرعباس شریفی ۵ نقرهای این بازیها لقب گرفتند و تنها برنز این بازیها در پارا وزنه برداری پسران نیز قسمت محمد کریم نیا شد.
غلامحسین چلتوک کار سرمربی این تیم بود و محمدرضا امینی و ترحم اسمعیل پور دستیاران و کمکهای سرمربی در این دوره از بازیها بودند.
بابک محمدی نیز به عنوان رئیس انجمن پاراوزنه برداری ایران سرپرستی این تیم را در بازیهای پاراآسیایی دبی عهده دار بود.