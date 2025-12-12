وزنه برداران دختر و پسر ایران با کسب ۲۰ نشان رنگارنگ به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر دبی کشور امارات پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۸ دختر پاراوزنه برداری ایران که آغازگر نشان آوری در بازی‌های پاراآسیایی جوانان در دبی بودند؛ موفق شدند برای کاروان ایران ۸ نشان رنگارنگ کسب کنند. برای دختران پاراوزنه برداری کشورمان به ترتیب، زهرا پولادی، مهدیه احسانی و عطیه السادات حسینی طلایی شدند؛ الناز متقی و فاطمه ایمانی نقره گرفتند و مهدیه محمدی، سمانه صادقی حصار و نیایش سلیمی دختران برنزی کشورمان بودند. هدایت و سرمربی گری این تیم برعهده معصومه بابایی بود. 

صائبه عباس زاده به عنوان کمک مربی و مژگان نصیری زاهد در قامت سرپرست کادرفنی و اجرایی این بخش را در بازی‌های ۲۰۲۵ دبی تشکیل می‌دادند.

۶ طلا، ۵ نقره و ۱ برنز برای پسران

پسران ایران با ۱۳ پاراوزنه بردار در بازی‌های ۲۰۲۵ دبی حاضر و موفق به کسب ۶ نشان طلا، ۵ نقره و ۱ برنز شدند.

سید امیرعلی رشیدی مهر، ابوالفضل میرزایی، رضا حسینوند، مانی سعیدی، امیرعلی اسحاق نیا و رضا عنایت الهی ۶ طلایی کاروان پارا وزنه برداری بودند.

علیرضا سهرابی، محمد جواد نصیری مقدم، حسن محمد حسین پور، سید محمد حسن فقیهی و سید امیرعباس شریفی ۵ نقره‌ای این بازی‌ها لقب گرفتند و تنها برنز این بازی‌ها در پارا وزنه برداری پسران نیز قسمت محمد کریم نیا شد.

غلامحسین چلتوک کار سرمربی این تیم بود و محمدرضا امینی و ترحم اسمعیل پور دستیاران و کمک‌های سرمربی در این دوره از بازی‌ها بودند.

بابک محمدی نیز به عنوان رئیس انجمن پاراوزنه برداری ایران سرپرستی این تیم را در بازی‌های پاراآسیایی دبی عهده دار بود.

 
برچسب ها: پاراآسیایی ، پاراوزنه برداری
