ر­ئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: بیش از یک میلیون و ششصد هزار مترمربع فضای ویژه زنان در پایتخت ایجاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم اردبیلی امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران افزود: شهرداری با ایجاد بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع فضا‌های ویژه زنانه زمینه حضور فعال و اثرگذار آنان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: اگر شأن زن به درستی درک شود، بسیاری از تبلیغات دشمنان، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات جامعه در نطفه خفه خواهد شد. امامین انقلاب نیز جایگاه زن را به عنوان یکی از نقاط اوج گفتمان انقلاب اسلامی و رمز پیروزی آن معرفی کرده‌اند.

اردبیلی با بیان اینکه امام خمینی (ره) تأکید داشتند که اگر زنان نبودند، انقلاب اسلامی به موفقیت نمی‌رسید، گفت: رهبر انقلاب نیزفرمودند زن در خلقت خود توان رسیدن به قله رشد و تعالی دارد و می‌تواند در رسیدن به ایمان و عمل صالح، دوشادوش یا حتی پیش از مردان حرکت کند. ایشان زنان را شاخص و الگوی مردان و زنان مومن در طول تاریخ دانستند و بر نقش اثرگذار آنها در خانواده و جامعه تأکید کردند.

اردبیلی در ادامه به اقدامات شهرداری تهران در دوره فعلی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در چهار سال اخیر تمام تلاش ما بر این بوده است که زیرساخت‌های ویژه زنان شامل بوستان‌ها، شهربانوها، شهردخت‌ها و کوثر‌ها در سطح شهر توسعه یابد. رفتار زنانه و عفیفانه بانوانی که تمایل دارند از این زیرساخت‌ها برای فراگیری، آموزش و کنشگری استفاده کنند، ارزشمند است و شهرداری زمینه و بستر مناسب برای این فعالیت‌ها را فراهم کرده است.

وی در پایان اظهارکرد: اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع فضای ویژه زنانه در شهر تهران وجود دارد علاوه بر این، هزاران گروه زنانه محلی در سطح محلات فعال هستند و مشغول حل مسائل خانواده و محله خود هستند که با استقبال گسترده زنان و دختران مواجه شده است.

ر­ئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: این ظرفیت نشان می‌دهد که اگر بستر مناسب فراهم شود، زنان و دختران ایرانی می‌توانند به بهترین شکل از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنند و جامعه را به سمت رشد و تعالی سوق دهند. در غیر این صورت، دشمنان ممکن است از این ظرفیت سوءاستفاده کنند.

 
منبع: صداوسیما
برچسب ها: فضای شهری ، بانوان کشور
