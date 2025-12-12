باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - بهمن صبور عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه دارو در فضای مجازی کنترل و نظارت دقیقی روی آن نیست و این موضوع سلامتی بیماران را به خطر می اندازد.

به گفته وی داروهای غیر مجازی مانند سقط جنین در فضای مجازی به صورت غیر قانونی به فروش می رسد و همین موضوع غیر قانونی است.

بهمن صبور تاکید کرد: سهم ارز برای شیر خشک به خوبی انجام شده است و معتقدم که اگر صندوق های بیمه گر معوقات خود را به موقع بپردازند مشکلی در زمینه کمبود نقدینگی و دارو نداریم.