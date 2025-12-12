باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حاشیه اجلاس بین‌المللی صلح و اعتماد در ترکمنستان، بعد از ظهر امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴، در دیدار آقای عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، ضمن تبریک برگزاری پرشور، سالم و بدون مشکل انتخابات این کشور، ابراز امیدواری کرد که تشکیل پارلمان و دولتی قوی، به رشد و توسعه هر چه بیشتر عراق منجر شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به سطح ممتاز روابط ایران و عراق اظهار داشت: ما قلباً با دولت و ملت عراق احساس قوم‌وخویشی، برادری و دوستی داریم و مصمم هستیم روابط دو کشور را در تمامی زمینه‌ها تقویت کرده و توسعه دهیم.

پزشکیان با تاکید بر ضرورت پیوند میان تجار، دانشگاه‌ها و صنایع دو کشور، افزود: سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه ارتباطات مرزی از اولویت‌های ماست. به استانداران استان‌های مرزی اختیار ویژه داده‌ایم تا از ظرفیت‌های گسترده موجود برای افزایش تبادلات استفاده شود.

رئیس‌جمهور همچنین اتصال خطوط ریلی میان دو کشور را اقدامی ضروری دانست و تکمیل پروژه ریلی بصره-شلمچه را یکی از اولویت‌های اصلی ایران عنوان کرد.

پزشکیان با اشاره به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در منطقه به عنوان غده‌ای سرطانی تأکید کرد: تمام تلاش این رژیم، جلوگیری از تقویت ارتباط علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی میان کشور‌های مسلمان و ایجاد جنگ‌های قومی و مذهبی در منطقه است. تنها راه خنثی‌سازی این اقدامات، توسعه همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش تبادلات در تمام حوزه‌هایی است که ملت‌های ما را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند. تفرقه و اختلاف، نقشه دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی است و باید از هرگونه تنش اجتناب کرد.

رئیس‌جمهور همچنین توسعه دیپلماسی فعال را راهی برای رساندن صدای حق‌طلبی ملت‌های منطقه به مجامع بین‌المللی و گوش‌های سنگین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دانست.

در این دیدار رئیس‌جمهور عراق نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، به تشریح روند موفق برگزاری انتخابات در عراق پرداخت و گفت: ایران را مهم‌ترین همسایه خود می‌دانیم. امنیت ما با امنیت ایران گره خورده است و کمک‌های همیشگی ایران به دولت و ملت عراق هرگز فراموش نخواهد شد.

عبداللطیف رشید با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و کشور‌های منطقه از جمله ایران، تأکید کرد: ضروری است نقش خود را در قبال این تجاوزات ایفا و موضعی واضح و قاطع اتخاذ کنیم. رژیم صهیونیستی عامل اصلی مشکلات منطقه است و نه تنها با تجاوز نظامی، بلکه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی نیز مانع ایجاد روابط سازنده بین کشور‌ها می‌شود.

رئیس‌جمهور عراق افزود: در چنین شرایطی، کشور‌های منطقه از جمله ایران و عراق باید کمپینی قوی و فعال در چهارچوب نهاد‌های اروپایی و سازمان ملل تشکیل دهند و مواضع خود را در برابر تهدیدات اسرائیل تشریح کنند.

وی همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های امنیتی، تجاری، صنعتی، علمی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: باید تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم و سفر هیئت‌های مختلف برای همکاری حتی در جزئی‌ترین مسائل تقویت شود. ما هرگونه مانع‌تراشی علیه ایران را دشمنی علیه خود می‌دانیم.

