باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- از بامداد امروز ۲۲ آذر ماه، طرح سه‌نرخی شدن بنزین کلید خورد و تغییرات لازم در سهمیه بنزین خودروها در بخش‌های مختلف اعمال شد.

پیش از این، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده بود که از بامداد شنبه بیست و دوم آذرماه، قیمت بنزین در کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد که ۸۰ درصد مردم با همان ۱۶۰ لیتر(شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳,۰۰۰ تومان) نیازشان کاملاً تأمین می‌شود و طبیعتاً کسانی که می‌خواهند از کارت جایگاه استفاده کنند، باید رقم ۵,۰۰۰ تومانرا پرداخت کنند.

چه مواردی از امروز در حوزه سوخت تغییر میکند

بر اساس این گزارش، از امروز ۲۲ آذر ماه، موارد زیر اعمال شد:

* حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک دولتی به‌جز آمبولانس‌ها.

* حذف سهمیه خودروهای وارداتی، یعنی خودروهایی که پلیس راهور، کشور سازنده آن‌ها را غیر از ایران اعلام کرده است.

* حذف سهمیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد.

* اعمال قیمت جدید یعنی ۵,۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه.

* با توجه به هماهنگی‌هایی که با سکوهای حمل‌ونقل انجام شده، این سکوها رسماً اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در خدمات آن‌ها نخواهد بود.

برای موتورسیکلت‌ها و وانت‌بارها نیز مصوبه، موارد و سازوکارهای خاصی طراحی شده است.

مردم چه توصیه های را باید رعایت کنند

بر اساس این گزارش، از امروز مردم باید به توصیه‌هایی که در حوزه دریافت سهمیه سوخت و کارت سوخت اعلام شده است، توجه کنند.

مهم‌ترین توصیه‌ها مربوط به کارت سوخت و سهمیه سوخت عبارت‌اند از:

* کارت سوخت خودرویی که در سه ماه گذشته **بیشترین مصرف** را داشته، به‌طور خودکار به‌عنوان کارت اصلی ثبت و کارت سایر خودروها باطل می‌شود.

* سهمیه **۱۰۰ لیتری** بنزین با نرخ **۳۰۰۰ تومان** که بخشی از طرح سه‌نرخی شدن بنزین است، **قابل ذخیره** در کارت سوخت نیست. یعنی اگر آن ۱۰۰ لیتر در ماه مصرف نشود، به ماه بعد منتقل نمی‌شود و از بین می‌رود.

سهمیه ۱۵۰۰ تومانی فقط ۶ ماه قابل ذخیره است:

طبق مصوبه کمیته تخصصی دولت در طرح بنزین سه‌نرخی، سهمیه ماهانه **۶۰ لیتری** بنزین یارانه‌ای فقط تا **۶ ماه** قابل ذخیره‌سازی است و مقدار مازاد، به‌صورت خودکار حذف می‌شود. یعنی هر خودرو می‌تواند حداکثر **۳۶۰ لیتر** بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت خود داشته باشد.

این تصمیم با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و شفاف‌سازی نظام سهمیه‌بندی گرفته شده است. سهمیه سوخت خودروهای بنزینی شخصی و عمومی طبق روال قبل ابتدای هر ماه واریز می‌شود.

در صورت مفقودی و معیوب شدن کارت، با مراجعه به سامانه درخواست کارت سوخت به آدرس **FCS.NIOPDC.IR** و یا مراجعه به پلیس **۱۰+** با در دست داشتن کارت خودرو، بیمه‌نامه، و کارت ملی دارنده خودرو، می‌توان درخواست کارت المثنی ثبت نمود و تا زمان صدور کارت هوشمند سوخت، از طریق کارت اضطراری جایگاه سوخت‌گیری کرد.

فرصت یک ماهه برای مالکان چند خودرو جهت تعیین دریافت سهمیه سوخت

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه از امروز این مصوبه اجرایی شده است، مالکان چند خودرو **تنها یک ماه** فرصت انتخاب سهمیه سوخت دارند.

در همین رابطه، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، یک ماه زمان تعیین شده است تا افرادی که چند خودرو دارند، یکی از خودروهای خود را برای دریافت سهمیه مشخص کنند. وی ادامه داد: اگر فرد در این مدت مراجعه نکرده و تغییراتی انجام ندهد، طبق مصوبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اختیار دارد که یکی از خودروها را مشمول دریافت سهمیه کند و سهمیه سایر خودروها قطع خواهد شد.

بسیاری از مردم در این شرایط نگران کارت سوخت خود هستند؛ در این راستا وزارت نفت، شرکت ملی پخش و همچنین سخنگوی دولت اعلام کرده‌اند که همه کارت‌های سوخت فعلی معتبر بوده و نیازی به مراجعه حضوری یا تعویض نیست.

سامانه سهمیه من فعال شد

سامانه اطلاع‌رسانی «سهمیه من» از هفته گذشته فعال شده است و صاحبان خودرو می‌توانند میزان سهمیه و نرخ‌های امروز خود را مشاهده کنند. جایگاه‌های سوخت شب قبل از اجرای طرح، بازرسی و تجهیز شده‌اند تا از بروز اختلال جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، از امروز هیچ‌یک از سکوهای اینترنتی حق افزایش نرخ‌های خود را ندارند، چراکه یارانه سهمیه تمامی این سکوها از امروز به حساب رانندگان واریز می‌شود.

در همین راستا، عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار داشت: در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی، سامانه و شیوه‌نامه‌ای با همکاری وزارت کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و خود پلتفرم‌ها (از جمله اسنپ و تپسی) تدوین و نهایی شده است. بر اساس این سازوکار، سهمیه اعتباری ریالی به خودروهای فعال این پلتفرم‌ها بر مبنای پیمایش ماهانه تخصیص می‌یابد تا از افزایش نرخ کرایه‌ها در اثر اعمال نرخ سوم سوخت یا افزایش قیمت کارت اضطراری جایگاه‌ها جلوگیری شود.

تأکید وزیر نفت بر صدور کارت‌های سوخت

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره روند صدور کارت‌های سوخت اظهار کرد: «هیچ نگرانی برای هموطنان وجود ندارد و صدور کارت سوخت کمافی‌السابق ادامه خواهد داشت. صدور کارت سوخت المثنی نیز با همان فرایندهای سابق در جریان است و هیچ دغدغه و مضیقه‌ای برای مردم عزیزمان در این حوزه‌ها ایجاد نخواهد شد.»

وی ادامه داد: آنچه که دستخوش تغییر شد، استفاده از کارت اضطراری سوخت در جایگاه‌هاست که به عدد **۵۰۰۰ تومان** رسید.

اقتصاددانان اجرای سه‌نرخی شدن را گامی در جهت هدفمندی یارانه انرژی می‌دانند، اما برخی تحلیلگران نسبت به احتمال افزایش تقاضای غیرواقعی در روزهای نخست هشدار داده‌اند.

به گفته کارشناسان حوزه انرژی، اگر اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف ادامه یابد، این طرح می‌تواند پایه اصلاحات بلندمدت در نظام سوخت کشور باشد.

با اجرای این طرح از بامداد امروز، شهروندان وارد مرحله جدیدی از مدیریت مصرف سوخت خواهند شد و در این راستا با اجرای این طرح شاهد مدیریت مصرف سوخت خواهیم بود و تمامی هزینه‌های به دست آمده از این طرح در قالب کالا برگ به حساب خانوارها واریز می‌شود.