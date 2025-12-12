باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون رویینگ برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، ۱۳ ورزشکار را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.

این اردو همچنان در دو شهر ارومیه و زنجان برگزار می‌شود. مهسا جاور و زینب نوروزی دو ملی‌پوش ایران در المپیک پاریس، همراه با بهناز مرادخانی در زنجان تمرین می‌کنند و بقیه ورزشکاران در ارومیه اردو دارند.

در اردوی قبلی هم که در دوران سرپرستی فدراسیون بود، ورزشکاران در دو شهر متفاوت تمرین می‌کردند.

این اولین اردویی است که پس از انتخاب محسن شادی به عنوان رییس فدراسیون رویینگ برگزار می‌شود.

اردوی ملی پوشان از ۲۴ آذر آغاز می‌شود.

اسامی افراد دعوت شده به اردوی نهم تیم ملی به این شرح است:

اردوی ارومیه:

رده سنی زیر ۲۳ سال:

مهنا حاج حسینی، آوینا بخشایی و ساقی ملکی و سها فخری از تهران

مهنا حیدری از زنجان

هنگامه کامیاب از گیلان

رده سنی بزرگسالان:

فاطمه مجلل از آذربایجان غربی

فرنوش آقایی از تهران

هانیه خورسند و مه‌سیما صداقت کیش از گیلان

مربی: حمیرا برزگر

سرپرست اردو: شهرام احمدی

اردوی زنجان:

بزرگسالان: مهسا جاور و زینب نوروزی از زنجان

مربی: بهناز مرادخانی