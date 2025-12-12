فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: طبق گزارش ستاد مدیریت بحران شهرستان، محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شده است و به دلایل خطرات احتمالی هیچ ترددی از محور فوق انجام نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل زمانی نژاد روز جمعه در نشست ستاد بحران در محل سالن جلسات فرمانداری فیروزکوه اظهار داشت: دستگاه‌های امداد رسان و خدماتی آمادگی کامل دارند و تمام مرخصی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی تا اطلاع ثانوی لغو شده و نیرو‌ها در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

وی ادامه داد: طبق گزارش ستاد، محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود است و به دلایل خطرات احتمالی هیچ ترددی از محور فوق انجام نخواهد شد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به ضرورت هماهنگی و اقدام سریع دستگاه‌ها، خواستار مدیریت دقیق وضعیت، رصد مستمر شرایط، اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان و آمادگی برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی شد.

زمانی نژاد تاکید کرد: شهروندان تا حد امکان از تردد‌های غیرضروری پرهیز کرده و اخبار رسمی را از کانال‌های معتبر پیگیری کنند.

شهرستان فیروزکوه با جمعیت سیال ۵۰ تا ۱۵۰ هزار نفر درفصول مختلف سال در شرق پایتخت قرار دارد.

برچسب ها: فیروزکوه ، برف ، بارش برف ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
فریدن با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
امدادرسانی هلال احمر لرستان به ۹۴۸ نفر
بارش برف راه ارتباطی ۶۰ روستای الیگودرز را مسدود کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
آخرین اخبار
محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد
اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال تکذیب شد
ایجاد بیش از یک میلیون و ششصد هزار مترمربع فضای ویژه زنان در تهران
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
تعریف ۱۲۰ پروژه برای تغییر چهره پایتخت تا نوروز
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
زاکانی: حراست با نظارت دقیق بر عملکرد‌ها زمینه‌ساز ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و به روزرسانی همکاری‌های محیط زیستی تأکید کردند
منتخب گروه‌های جهادی کشور اعلام شدند
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق
استاندار تهران: احزاب نقش محوری در مشارکت مردم در انتخابات دارند