محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل زمانی نژاد روز جمعه در نشست ستاد بحران در محل سالن جلسات فرمانداری فیروزکوه اظهار داشت: دستگاههای امداد رسان و خدماتی آمادگی کامل دارند و تمام مرخصیهای مدیران دستگاههای اجرایی تا اطلاع ثانوی لغو شده و نیروها در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
وی ادامه داد: طبق گزارش ستاد، محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود است و به دلایل خطرات احتمالی هیچ ترددی از محور فوق انجام نخواهد شد.
فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به ضرورت هماهنگی و اقدام سریع دستگاهها، خواستار مدیریت دقیق وضعیت، رصد مستمر شرایط، اطلاعرسانی بهموقع به شهروندان و آمادگی برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی شد.
زمانی نژاد تاکید کرد: شهروندان تا حد امکان از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و اخبار رسمی را از کانالهای معتبر پیگیری کنند.
شهرستان فیروزکوه با جمعیت سیال ۵۰ تا ۱۵۰ هزار نفر درفصول مختلف سال در شرق پایتخت قرار دارد.