مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها از روز شنبه ۲۲ آذرماه به روال عادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهرداد حسن زاده افزود: با توجه به آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده و تصمیمات اتخاذ شده، از روز شنبه ۲۲ آذرماه، همه فعالیت‌های آموزشی و اداری در استان به روال سابق باز می‌گردد.

وی گفت: همه مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها) مطابق برنامه قبلی فعالیت خود را از سر می‌گیرند

و دستگاه‌های اجرایی استان نیز فعالیت خود را طبق روال معمول ادامه خواهند داد.

حسن زاده افزود: با این وجود تأکید می‌شود که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی الزامی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: شهروندان استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را جدی بگیرند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، به‌ویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، اهتمام داشته باشند.

