به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مرکز خیریه نیکوکاری مهرآباد شهرستان بناب ۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -۳۰ سری جهیزیه شامل یخچال، فرش، چرخ گوشت، جاروبرقی، اتو، اجاق گاز، سماور گازی، سرویس چینی، سرویس قابلمه، سماور، ساعت دیواری و سرویس آشپزخانه هر سری جهیزیه به ارزش ۷۰ میلیون تومان و در مجموع به ارزش دو میلیارد و صد میلیون تومان بود که در اختیار نوعروسان کم بضاعت این شهرستان قرار گرفت و تمامی هزینه‌ها توسط هیئت امنا و خیران، پایگاه بسیج سلمان فارسی، مرکز نیکوکاری مسجد مهرآباد بناب و همچنین ادارات اوقاف و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بناب پرداخت شد.

مرکز نیکوکاری مسجد مهرآباد یکی از موسسات خیریه این شهرستان است و خیران این مرکز علاوه بر تهیه و توزیع جهیزیه در تامین نیاز‌های درمانی بیماران خاص ، افراد کم درآمد و تامین معیشت نیازمندان هم مشارکت می‌کنند.