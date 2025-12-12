۱۰ بانوی شاخص ایرانی در جشن مردمی میلاد حضرت زهرا(س) معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- چهارمین دوره جشن بزرگ ایران‌بانو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، در ورزشگاه شهید شیرودی تهران با حضور هزاران نفر از بانوان و دختران تهرانی برگزار شد. این جشن بزرگ مردمی به همت گروه مردمی‌ـ‌دانشجویی «مثل هانیه» برگزار می‌شود و هدف آن معرفی الگوها و مصادیق عینی از زنان مؤمن، فعال و افتخارآفرین ایرانی به جامعه و جهان است؛ زنانی که با پایبندی به باورها، ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی قهرمانانه افتخار آفریده‌اند، اما روایت زندگی آنان کمتر شنیده شده است. در ابتدای مراسم، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «مادرانه» به‌منظور تجلیل از مقام شامخ مادران شهدا برگزار شد که طی آن ۴۰ خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه و ۳۰ خانواده از سایر شهدای گران‌قدر کشور مورد تکریم قرار گرفتند. حضار نیز به احترام این مادران فداکار به‌صورت ایستاده آنان را تشویق کردند. همچنین در این بخش، پنجمین سالگرد تأسیس گروه مردمی و دانشجویی «مثل هانیه» با حضور همسران معزز فرماندهان شهید کشور؛ سردار سلامی، سردار محقق، سردار ربانی، سردار رشید و سردار حاج احمد کاظمی گرامی داشته شد. در ادامه، وصیت‌نامه شهیده ۱۰ ساله فاطمه‌سادات ساداتی توسط مجری برنامه قرائت شد؛ متنی که این شهید خردسال در ۹ سالگی نگاشته بود و فضای مراسم را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داد. این وصیت‌نامه بازتابی از عمق ایمان، عفاف و باور راسخ شهدا بود. در بخش اصلی برنامه، ده بانوی برگزیده سال که در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و جهادی در سال گذشته افتخارآفرینی کرده بودند، معرفی و صاحب تندیس ارزشمند ایران‌بانو شدند.

برچسب ها: روز مادر ، تکریم بانوان
