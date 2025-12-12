در مراسمی معنوی و باشکوه به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، بیش از دو هزار دانش‌آموز قرآنی منطقه ۱۹ در جوار مرقد امام خمینی (ره) مورد تجلیل قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مراسم بزرگداشت میلاد حضرت زهرا (س) و گردهمایی دانش آموزان نسل آرمانی صبح چهارشنبه در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

 این مراسم با حضور حجت الاسلام شیرنژاد رییس مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، شهردار منطقه۱۹ وجمعی از مدیران همراه بود و فضای معنوی و فرهنگی ویژه‌ای را رقم زد. 

در این آیین، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و خیرمقدم به حاضران، گفت: امام خمینی (ره) امام خوبی‌ها بود. خدا را شاکریم که امروز در جوار حرم امام خوبی‌ها این برنامه برگزار می‌شود. 

وی افزود: امروز می‌توان گفت این مراسم یکی از ماه‌عسل‌های برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی منسجم منطقه ۱۹ است که با همراهی نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف به ثمر نشسته است.

اخگرپور با اشاره به اهمیت استمرار این برنامه‌ها گفت: امید داریم این قبیل مراسم با همراهی دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها، مساجد و ائمه محترم مساجد سال به سال گسترده‌تر و فراگیرتر برگزار شود. هدف ما گسترش طرح شهید آرمان در منطقه ۱۹ به بهترین شکل ممکن است.

شهردار منطقه ۱۹ در پایان تأکید کرد: بزرگترین افتخار ما این است که به اماممان می‌نازیم، به حضرت روح‌الله می‌نازیم که حرمش در منطقه ۱۹ قرار دارد و به شهدا می‌نازیم که مرقدشان در این منطقه است. امیدواریم سرانجام این اقدامات خوشنودی حضرت حجت (عج)، شهدا و امام شهدا باشد.

گفتنی است این مراسم با مشارکت ستاد طرح آرمان و حضور پرشور بیش از دو هزار مهمان برگزار شد و در پایان از دانش‌آموزان فعال در عرصه قرآن کریم تجلیل به عمل آمد.

