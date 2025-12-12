تیم استقلال موفق شد در هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان مقابل پالایش نفت آبادان به برتری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان با برگزاری ۶ دیدار عصر امروز به پایان رسید.

در مهم‌ترین بازی این هفته، تیم استقلال با نتیجه ۲ بر یک مقابل پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید تا برنده بازی بزرگ هفته لقب بگیرد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته ششم به شرح زیر است:

استقلال ۲- پالایش نفت آبادان یک

ایران زمین ملارد یک - گلبرگ تاکستان ۶

مس کرمان ۳ - فولاد هرمزگان ۲

مس رفسنجان ۲- شرکت ملی حفاری یک

سپاهان۲ - هیات فوتبال خراسان رضوی ۲

پالایش نفت اصفهان۲ - نفت امیدیه ۳

در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال بانوان استقلال با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد، تیم‌های گلبرگ تاکستان و فولاد هرمزگان هم با ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

منبع: ایرنا