پاراتکواندوکار وزن منهای ۶۳ کیلوگرم کشورمان در مسابقات پاراآسیایی جوانان به مدال طلا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش وزارت ورزش و جوانان؛ مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه) به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

️در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

️در وزن ۶۳- کیلوگرم پسران که ۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، امیرحسین علیزاده بعد از استراحت در دور اول، در نیمه نهایی به مصاف «پان» از چین رفت و با شکست این حریف به فینال رسید.

️امیرحسین علیزاده در فینال به مصاف عثمانوف از ازبکستان رفت و بعد از واگذار کردن راند اول، در دو راند بعدی به برتری رسید و صاحب مدال طلا شد.