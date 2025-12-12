مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام‌کرد: تردد همه انواع وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال به دلیل بالا بودن حجم ترافیک، تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک وسایل نقلیه در محدوده‌های میانک، ولی‌آباد و دهانه شمالی کندوان در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و محدوده شاهاندشت در مسیر شمال به جنوب محور هراز سنگین است.

بر پایه این گزارش، ترافیک در محدوده محمدیه در آزادراه کرج - قزوین، محدوده حسین‌آباد و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل بهشت زهرا تا انتهای حوزه آزادراه در آزادراه قم - تهران، برخی از مقاطع محور شهریار - تهران و محدوده قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران سنگین است.

گفتنی است، تردد در مسیر‌های رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت و مسیر جنوب به شمال محور هراز روان بوده و محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، بارش برف در برخی از محور‌های مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری گزارش شده و باران در برخی از جاده‌های استان فارس در حال باریدن است.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور

