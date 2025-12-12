باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس مصطفی ملکی صادقی اظهارداشت: با ورد سامانه بارشی از روز سه شنبه به استان بارش سنگین برف منجر به مسدود شدن راه‌های روستایی در شهرستان‌های ازنا، الیگودرز، سلسله و دلفان شد، که با تلاش بی وقفه راهداران در حال حاضر تمامی راه‌های روستایی باز و تردد برقرار شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان الیگودرز بیش از ۸۰ درصد راه‌های روستایی بر اثر بارش برف مسدود شده بود که با تلاش راهداران بازگشایی شد، همچنین گردنه گله بادوش که بیش از ۲ متر برف این مسیر را مسدود کرده بود در حال حاضر بازگشایی شده است و تردد در این مسیر فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان تصریح کرد: در شهرستان‌های دلفان راه ۷۰ روستا، شهرستان سلسله ۱۵ و شهرستان ازنا ۲۵ روستا مسدود شده بود که با تلاش شبانه روزی راهداران در کمترین زمان ممکن تمامی راه‌های روستایی استان بازگشایی شده است.

منبع: راهداری لرستان