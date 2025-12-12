با ورود سامانه بارشی جدید به استان لرستان، موج گسترده‌ای از بارش برف سنگین بخش جاپلق از شهرستان ازنا را فرا گرفته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - گزارش‌ها حاکی از آن است که ضخامت برف در برخی نقاط ازنا به‌سرعت در حال افزایش بوده و کاهش محسوس دید افقی، رانندگی را برای شهروندان با چالش جدی مواجه کرده است. لغزندگی سطح جاده‌ها و یخ‌زدگی تدریجی معابر باعث کندی محسوس تردد در محور‌های ارتباطی این منطقه شده و برخی خودرو‌ها نیز در شیب‌ها و گردنه‌ها با مشکل عبور روبه‌رو شده‌اند.

در پی این شرایط، مسؤولان محلی از رانندگان خواسته‌اند با تجهیزات کامل زمستانی، از جمله زنجیرچرخ، چراغ‌های سالم و سوخت کافی، در مسیر‌ها تردد کنند و از هرگونه سفر غیرضروری در این ساعات پرهیز نمایند. همچنین توصیه شده است که شهروندان قبل از حرکت، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی راهداری مطلع شوند.

گروه‌های راهداری از ساعات اولیه بامداد با تمامی تجهیزات در حال عملیات برف‌روبی، شن‌ریزی و نمک‌پاشی هستند تا از مسدود شدن جاده‌های اصلی جلوگیری کنند. این نیرو‌ها اعلام کرده‌اند که در صورت تداوم بارش‌ها، عملیات به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت تا مسیر‌های ارتباطی اصلی برای عبور خودرو‌های امدادی و مردم باز بماند.

با توجه به احتمال ادامه بارش‌ها و افزایش میزان برف در ساعات آینده، مردم منطقه درخواست شده ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل امدادی و راهداری داشته باشند.

