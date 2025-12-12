تنها چند ساعت پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین از بامداد ۲۲ آذر ماه شاهد شلوغ شدن برخی از پمپ بنزین‌ها هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با آغاز طرح اجرای سه نرخی شدن بنزین از بامداد ۲۲ آذرماه شاهد افزایش مراجعات مردم به پمپ بنزین ها هستیم.

این درحالیست که پیش از این طبق اعلام مقامات مسئول در حوزه سوخت هیچ تغییری در سهمیه سوخت ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتری سه هزار تومانی ایجاد‌نمی‌شود و تنها سهیمه جایگاه‌های سوخت به ۵هزار تومان افزایش می یابد. 

براساس این گزارش از فردا ۲۲ آذر ماه تنها نرخ سوم (بیش از سهمیه یا کارت اضطراری): حدود ۵٬۰۰۰ تومان در هر لیتر می رسد 

همچنین برخی خودروها یا گروه‌ها سهمیه یارانه‌ای نخواهند داشت و سوخت آنها از ابتدا با نرخ سوم محاسبه می‌شود، از جمله:خودروهای دوم و بیشتر برای یک مالک

خودروهای دولتی (به جز خدماتی و آمبولانس)

خودروهای وارداتی و نوشماره بالای یک میلیارد تومان سهمیه ۱۶۰ لیتری ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی آنها حذف شده و تنها سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی خواهند داشت.

این در حالیست که با وجود افزایش میزان مراجعات مردمی به جايگاه‌های سوخت خوشبختانه هیچ مشکلی در سوخت‌گیری و ارائه بنزین به مراجعه کنندگان  وجود ندارد و مردم از مراجعات هیجانی به پمپ بنزین ها خودداری کنند.

