با اصلاح سبک زندگی می‌توان به جنگ با اوتیسم رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو دکتر مهدی میرغضنفری، پزشک و متخصص طب ایرانی در مورد شیوه ی درمان کودک مبتلا به اوتیسم از طریق اصلاح سبک زندگی و تغذیه صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
