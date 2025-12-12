معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از امدادرسانی به ۵۱۳۰ نفر حادثه‌دیده در پی بارش‌های رگباری، سیل و کولاک در ۱۶ استان کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی گفت: بارش‌های شدید و رگباری باعث سیل، آب‌گرفتگی، گرفتار شدن خودرو‌ها در برف و کندی تردد در استان‌های مختلف شد.

وی افزود: تا ساعت ۰۸:۳۰ امروز (۲۱ آذر) عملیات امدادرسانی در ۹۱ نقطه عملیاتی و ۱۶ استان شامل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان انجام شد.

کبادی افزود: ۵۴۴۲ نفر حادثه‌دیده، ۵۱۳۰ نفر امدادرسانی شده، یک نفر مصدوم (مادر باردار) به مراکز درمانی منتقل شد. ۷۹۰ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۹۵ نفر به مناطق امن منتقل شدند همچنین ۲۱۷ مورد تخلیه آب منازل انجام و ۱۰۸۷ دستگاه خودرو از برف رهاسازی شد و ۲۲۱۸ نفر اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی دریافت کردند.

وی در خصوص ناوگان و نیرو‌های عملیاتی توضیح داد: ۱۵۲ تیم عملیاتی با ۱۴۶ دستگاه ناوگان شامل ۶۱ آمبولانس، ۱۲ خودروی نجات و ۷۳ خودروی کمکدار در عملیات حضور داشتند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، همچنین تعداد اقلام غذایی، زیستی و بهداشتی توزیع‌شده را این‌گونه اعلام کرد: ۱۴۶۹ تخته پتو، ۳۸۱ تخته موکت، ۲۷ چادر، ۳۱۴ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۳۸۸ بسته بیسکویت، ۳۷۵ بطری آب معدنی، ۴۳۷ کیلوگرم نایلون، ۱۲۶ والور، ۱۷۵ قوطی کنسرو، ۴ کیلو خرما، ۱۳۰ قرص نان و ۳۳ ست بهداشتی بین حادثه‌دیدگان توزیع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر کبادی در خاتمه تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی همچنان در آماده‌باش کامل هستند و با تلاش شبانه‌روزی به امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده ادامه می‌دهند.

برچسب ها: امدادرسانی ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
امدادرسانی به ۲۵۰ نفر در پی بارش شدید برف و وقوع سیلاب در لرستان
امدادرسانی هلال احمر لرستان به ۹۴۸ نفر
تجلیل از داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال تکذیب شد
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آخرین اخبار
پیش‌بینی ۲۷۴ روز پیش رئیس قوه قضاییه درست بود
بارش برف در ارتفاعات تهران
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارش‌های رگباری
ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال
همایش نسل آرمانی با حضور ۲۰۰۰ دانش‌آموز قرآنی منطقه ۱۹ در حرم مطهر امام خمینی (ره)
چهارمین جشن بزرگ «ایران‌بانو» برگزار شد
محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد
اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال تکذیب شد
ایجاد بیش از یک میلیون و ششصد هزار مترمربع فضای ویژه زنان در تهران
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
تعریف ۱۲۰ پروژه برای تغییر چهره پایتخت تا نوروز
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
زاکانی: حراست با نظارت دقیق بر عملکرد‌ها زمینه‌ساز ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و به روزرسانی همکاری‌های محیط زیستی تأکید کردند
منتخب گروه‌های جهادی کشور اعلام شدند
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق