باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی در همایش تجاری ایران و قزاقستان در آستانه در سخنانی با اشاره به سفر دکتر پزشکیان و هیات عالیرتبه به قزاقستان اظهار داشت: این سفر تجلی اراده دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر همکاریهای همه جانبه بوده و انتظار میرود در حاشیه این سفر شرکتها و فعالان تجاری دو کشور به توافقات ارزشمندی برای گسترش همکاریهای دوجانبه دست پیدا کنند.
معاون وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از توانمندیهای صنعتی قابل توجهی در زمینههایی مانند محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی، ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع خالق و دانش بنیان، نانو و بیوتکنولوژی، شوینده و مواد بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و همچنین در بخش خدمات مانند خدمات فنی مهندسی، آی تی، گردشگری، بهداشت و درمان و آموزش برخوردار است، ادامه داد: امید میرود با مذاکراتی که در خلال این همایش انجام میشود، همکاریهای صنعتی، معدنی و تجاری ایران و قزاقستان بر اساس توانمندهای برشمرده شده افزایش یابد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تصریح کرد: همچنین جمهوری اسلامی ایران با کمال میل حاضر است نیازمندیهای صنعتی و تولیدی خود را بر اساس توانمندیهای صادراتی کشور قزاقستان تامین کند. بهطور قطع مذاکراتی که در این رویداد انجام میشود در مستحکمترکردن همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور موثر خواهد بود.
حجم تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان حدود ۳۵۰ میلیون دلار برآورد میشود که کارشناسان معتقدند با توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه موجود میتواند در کوتاهمدت به چند برابر افزایش یابد.
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران