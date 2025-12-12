اعضای شورای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، با اکثریت عارف فرج کمیجانی را به مدت ۳ سال به عنوان دبیرکل این تشکل سیاسی انتخاب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولین نشست شورای مرکزی و هیأت بازرسی منتخب چهارمین کنگره «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» با دعوت هیأترئیسه چهارمین کنگره و با حضور اکثریت قریب به انفاق اعضا، در جلسهای چهار ساعته برگزار شد.
در آغاز این نشست، اعضای منتخب چهارمین کنگره پس از قرائت دستهجمعی سوگندنامه خاص مجمع فرهنگیان در محضر خداوند متعال، به بحث و تبادلنظر درباره جهتگیریها، اولویتها و سیاستهای کلان دوره جدید مجمع پرداختند و سپس مطابق آییننامه، فرایند انتخاب دبیرکل رسماً آغاز شد.
بر اساس رأیگیری کتبی و مخفی اعضای شورای مرکزی، فرج کمیجانی با اتفاق آراء اعضای شورای مرکزی حاضر در جلسه برای مدت سه سال بهعنوان دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی انتخاب شد.
در ادامه، شورای مرکزی با پیشنهاد دبیرکل و رأی اعضا، ترکیب مسئولیتهای کلیدی عضو هیات رئیسه مجمع فرهنگیان برای دوره جدید را به شرح زیر تصویب کرد:
۱. محمد خرم – قائممقام دبیرکل
۲. سید مختار موسوی – سخنگوی مجمع
۳. طوفان محمدی – دبیر شورای مرکزی
۴. عبدالرسول عمادی – رئیس شورای مشاوران مجمع
۵. میترا تیموری – رئیس شورای راهبردی و برنامهریزی
۶. غلامرضا کریمی – رئیس دفتر سیاسی
۷. اکبر ساوری – رئیس هیأت اجرایی
۸. خدیجه برزگر – رئیس دفتر مطالعات زنان و خانواده
همچنین در بخش دیگری از جلسه، اعضای شورای مرکزی با رأیگیری رسمی، ترکیب جدید دفتر سیاسی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی را برای دوره جدید به شرح زیر انتخاب کردند:
۱- فرحناز میناییپور
۲- ژما جواهریپور
۳- پانته آ دری
۴- مینو زمان
۵- عزیزه انظاری
۶- محمد خیرخواه
۷- انوشیروان رضایی
۸-. ابوالفضل رحمانی
۹- اصغر حصیری
۱۰- امین اعتصامنیا
۱۱- محسن باهو
۱۲- اکبر زمانی
۱۳- محمدعلی میرزایی
۱۴- ابوالفضل رفیع
۱۵- بهروز جعفری
۱۶- عزیزالله بابلی
این نشست با تأکید بر تقویت و نقشآفرینی فرهنگیان در سیاستگذاریهای کلان آموزشی، بهروزرسانی برنامهها و راهبردهای جدید مجمع و آغاز رسمی دوره تازه فعالیت شورای مرکزی پایان یافت.