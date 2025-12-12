باشگاه خبرنگاران جوان - اولین قسمت از ویژه‌برنامه «کافه مستند»، به تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، همزمان با برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»، امشب جمعه ۲۱ آذرماه ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می‌شود.

در نخستین قسمت از این ویژه برنامه که اجرای آن را محسن یزدی برعهده دارد، محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینما حقیقت» مهمان برنامه است و درباره این دوره از جشنواره توضیحاتی را ارایه خواهد داد.

همچنین سارا طالبیان کارگردان مستند «رویای ناتمام» و «برای کیان»، هادی آفریده کارگردان مستند «ارس رود خروشان»، صادق اسماعیلی کارگردان مستند «آگیرا»، مهدی انصاری کارگردان مستند «عاموها» و مهدی عوض زاده کارگردان مستند «برای دخترم» با حضور در این برنامه درباره آثارشان صحبت می‌کنند.

قسمت‌های بعدی این برنامه، شنبه تا سه‌شنبه برابر با ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ساعت ۱۸ روی آنتن می‌رود.

گفت‌و‌گو با مستندسازان و عوامل آثار، بخش خبر (گزارشی از کارگاه‌ها، اتفاقات ویژه، بخش دانشجویی و بین‌الملل) و آیتم مستند (روایتی متفاوت و مستندگون از جشنواره سینماحقیقت) بخش‌های مختلف این برنامه را تشکیل می‌دهند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما