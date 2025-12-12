باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم فولاد هرمزگان عصر امروز در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۱ برابرمهمان خود تیم پردیس قزوین به باخت دست یافت.
امیر حسین تقوی گلزن تیم فولاد هرمزگان در این دیدار بود.
دیگر نماینده استان تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۶ بر ۲ تیم مقابل میزبان خود تیم مس سونگون را شکست داد.
محمد حسین بازیار و امیرحمزه صدیق زاده گلزنان تیم پالایش نفت بندرعباس در این دیدار بودند.
با ثبت این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۴ امتیاز در رده هشتم و تیم فولادهرمزگان باکسب ۲۴ امتیاز هفتم جدول رده بندی قرار گرفتند.
لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.