پاراتکواندوکاران کشورمان در نخستین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۳ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز کسب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار‌‌ بازی‌های پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵ در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار‌ در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند.

در‌ وزن ۵۸- کیلوگرم پسران که ۱۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، ابوالفضل ایمانی که با شکست سه حریف خود به فینال راه یافته بود، بعد از اینکه راند اول را مقابل حریف ازبک واگذار کرد، یک بازگشت فوق العاده داشت و طلایی شد. 

ابوالفضل ایمانی که تا ثانیه‌های آخر راند سوم از حریف عقب بود، توانست در فاصله یک ثانیه به پایان برتری را از آن‌ خود کند و طلایی شود. 

در‌ وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا رحیمی و‌ مریم عبدالله پور به فینال راه یافتند و در دیدار پایانی مقابل هم قرار گرفتند. 

در دیدار فینال که یک نبرد تمام ایرانی بود، بعد از پیروزی زهرا رحیمی در راند اول، مریم عبدالله پور در دو راند بعدی به برتری رسید. 

در‌ وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور داشتند، زهرا سلطانی بعد از شکست رقبایی از اندونزی و نپال در فینال به مصاف «بائو» از چین رفت.  

سلطانی در این مبارزه در یک راند پیروز شد، اما در دو‌ راند شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره دست یافت.

در‌ وزن ۶۳- کیلوگرم پسران که ۶ پاراتکواندوکار حضور داشتند، امیرحسین علیزاده بعد‌ از استراحت در دور‌ اول، در‌ نیمه نهایی به مصاف «پان» از چین رفت و با شکست این حریف به فینال رسید. 

امیرحسین علیزاده در فینال به مصاف عثمانوف از ازبکستان رفت و بعد از واگذار کردن راند اول، در دو‌ راند بعدی به برتری رسید‌ و صاحب مدال طلا شد.

در‌ وزن ۵۲- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، سحر قنبری در مرحله نیمه نهایی مقابل «ماماراد جابوا» از ازبکستان به میدان رفت. در پایان این مبارزه سحر قنبری که در دور نخست رزا ابراهیمی‌ از ایران را شکست داده بود، نتوانست از پس حریف ازبکستانی بربیاید و با شکست در دو‌ راند متوالی به مدال برنز دست یافت.

بدین ترتیب تیم ملی پاراتکواندوی ایران در روز‌ اول با سه طلا، دو‌ نقره و یک برنز به کار خود پایان داد.

