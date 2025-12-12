رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در خصوص بازار طلا و سکه نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و گفت: شرایط بازار سکه و طلا به نظر من تحت تأثیر نوسانات ارزی داخلی قرار دارد. با توجه به اینکه قیمت جهانی طل در حال نوسان است، قیمت سکه و طلا در داخل کشور به دلیل افزایش ارزهای خارجی نیز بالا رفته‌اند.

امیریان در ادامه افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی پیش فروش سکه و حراج سکه را آغاز کرده است، به نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. اما باید توجه داشت که تزریق سکه به بازار به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود و نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش حباب قیمت‌ها داشته باشد.

او همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز تأکید کرد و گفت: اگر بانک مرکزی نظارت بیشتری بر ارزهای خارجی داشته باشد، می‌تواند به کاهش قیمت طلا و سکه کمک کند. 

امیریان در خصوص پیش فروش سکه و حراج سکه مرکز مبادله که بانک مرکزی برگزار خواهد کرد، گفت: این پیش فروش‌ها می‌تواند به کاهش حباب سکه کمک کند، اما باید تعداد نوبت‌های پیش فروش افزایش یابد. به عنوان مثال، بانک مرکزی باید در هفته حداقل سه بار نوبت‌های پیش فروش را برگزار کند تا تأثیر مثبتی بر بازار بگذارد.

او همچنین خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا برای خرید سکه افزایش خواهد یافت، که می‌تواند فشار بیشتری به بازار وارد کند. اگر پیش فروش‌ها و حراج‌ها به شکل فعلی ادامه یابد، تأثیر چندانی بر حباب سکه نخواهند داشت.

امیریان در پایان تاکید کرد: تنها در صورتی که تعداد پیش فروش‌ها و عرضه‌ها افزایش یابد، می‌توان امیدوار بود که تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرصت یک ماهه برای مالکان چند خودرو جهت تعیین دریافت سهمیه سوخت
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
کمبودی در عرضه شیرینی نداریم/ قیمت شیرینی تابع عرضه و تقاضا
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
گشایش مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین ایران و قزاقستان/«کریدور سبز» در راه است
افزایش ۱۵ درصدی قیمت مرغ تا پایان آذر
عملیات تملک و آزادسازی محور شهرک امیرالمومنین شهررضا انجام شد
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
اراده ایران و قزاقستان برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی
پیش فروش و حراج مرکز مبادله می‌تواند بر روند صعودی نرخ سکه مؤثر باشد؟
آخرین اخبار
علت فرونشست شهرک ولیعصر در تهران چه بود؟ / سه برابر شدن فرونشست زمین
پیش فروش و حراج مرکز مبادله می‌تواند بر روند صعودی نرخ سکه مؤثر باشد؟
افزایش معاملات غیر شفاف در حوزه مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
اراده ایران و قزاقستان برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی
عملیات تملک و آزادسازی محور شهرک امیرالمومنین شهررضا انجام شد
کمبودی در عرضه شیرینی نداریم/ قیمت شیرینی تابع عرضه و تقاضا
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
گشایش مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین ایران و قزاقستان/«کریدور سبز» در راه است
فرصت یک ماهه برای مالکان چند خودرو جهت تعیین دریافت سهمیه سوخت
افزایش ۱۵ درصدی قیمت مرغ تا پایان آذر
التهابات بازار کالا‌های اساسی تا کی ادامه دارد
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
بسته همکاری‌های مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و ارتش تدوین می‌شود
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال کشور تا فردا ۲۱ آذر ماه
تدوین بسته همکاری‌های مشترک میان سازمان هواپیمایی و ارتش