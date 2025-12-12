رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران در خصوص بازار طلا و سکه نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا پرداخت و گفت: شرایط بازار سکه و طلا به نظر من تحت تأثیر نوسانات ارزی داخلی قرار دارد. با توجه به اینکه قیمت جهانی طل در حال نوسان است، قیمت سکه و طلا در داخل کشور به دلیل افزایش ارزهای خارجی نیز بالا رفتهاند.
امیریان در ادامه افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی پیش فروش سکه و حراج سکه را آغاز کرده است، به نظر میرسد این اقدام میتواند بر روند قیمتها تأثیرگذار باشد. اما باید توجه داشت که تزریق سکه به بازار به صورت قطرهچکانی انجام میشود و نمیتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش حباب قیمتها داشته باشد.
او همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز تأکید کرد و گفت: اگر بانک مرکزی نظارت بیشتری بر ارزهای خارجی داشته باشد، میتواند به کاهش قیمت طلا و سکه کمک کند.
امیریان در خصوص پیش فروش سکه و حراج سکه مرکز مبادله که بانک مرکزی برگزار خواهد کرد، گفت: این پیش فروشها میتواند به کاهش حباب سکه کمک کند، اما باید تعداد نوبتهای پیش فروش افزایش یابد. به عنوان مثال، بانک مرکزی باید در هفته حداقل سه بار نوبتهای پیش فروش را برگزار کند تا تأثیر مثبتی بر بازار بگذارد.
او همچنین خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا برای خرید سکه افزایش خواهد یافت، که میتواند فشار بیشتری به بازار وارد کند. اگر پیش فروشها و حراجها به شکل فعلی ادامه یابد، تأثیر چندانی بر حباب سکه نخواهند داشت.
امیریان در پایان تاکید کرد: تنها در صورتی که تعداد پیش فروشها و عرضهها افزایش یابد، میتوان امیدوار بود که تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.