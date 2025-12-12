۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ رئیس قوه قضاییه در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش بینی مهمی از بلند شدن فریاد مفسدین در برخورد با پرونده‌های‌قاچاق‌سوخت انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس دستگاه قضا گفته بود: پرونده‌های مهمی در زمینه منشا‌های قاچاق سوخت و فساد کلان تشکیل داده‌ایم که هر چه به زمان محاکمه و دادگاه نزدیک شویم فریاد برخی را بلند خواهد کرد که اعتنا نخواهیم کرد. با قاچاقچیانی (مانند کسی که از فرودگاه به دریا خط لوله قاچاق سوخت کشیده است) برخورد کنیم سر و صدا‌ها بلند می‌شود.

سرنوشت تشکیل پرونده‌های قاچاق سوخت به روز‌های نهایی خود نزدیک شده و به زودی به اطلاع عموم‌خواهد رسید.

پیش بینی درست رئیس قوه قضایی و هجمه اخیر علیه دستگاه قضایی نشان می‌دهد لایه‌های مختلفی در فساد درگیر هستند که باعث شده صدا‌های زیادی بلند شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: قوه قضاییه ، مفسدان اقتصادی
خبرهای مرتبط
محسنی اژه‌ای: در مکتب اسلام زن به مثابه ریحانه است و باید مورد حمایت قرار گیرد
هدایت یک کشتی خصوصی به سمت ایران با حکم قضایی
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال تکذیب شد
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آخرین اخبار
پیش‌بینی ۲۷۴ روز پیش رئیس قوه قضاییه درست بود
بارش برف در ارتفاعات تهران
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵۰۰۰ نفر در بارش‌های رگباری
ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال
همایش نسل آرمانی با حضور ۲۰۰۰ دانش‌آموز قرآنی منطقه ۱۹ در حرم مطهر امام خمینی (ره)
چهارمین جشن بزرگ «ایران‌بانو» برگزار شد
محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود شد
اجرای طرح زوج و فرد تا پایان سال تکذیب شد
ایجاد بیش از یک میلیون و ششصد هزار مترمربع فضای ویژه زنان در تهران
پایش مستمر بارش‌ها ادامه دارد
تعریف ۱۲۰ پروژه برای تغییر چهره پایتخت تا نوروز
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
زاکانی: حراست با نظارت دقیق بر عملکرد‌ها زمینه‌ساز ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان است
۶۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در حوزه تبلیغات پزشکی مسدود شده است
۷ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های کشور
آغاز واریز کالابرگ دهک‌های ۱ تا ۳ با افزایش ۱۲۰ هزارتومانی از فردا
خودرو‌های دیزلی فرسوده یکی از کانون‌های اصلی آلودگی هوا در کلان‌شهر‌ها
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
محدودیت‌های ترافیکی امروز محور‌های شمالی
کیفیت هوای تهران در وضعیت «قابل قبول»
قوه قضاییه: آغاز تحقیقات در مورد جدیدترین پرونده مبارزه با فساد صدای مفسدین را درآورد
حملات اخیر رژیم صهیونیستی محیط‌زیست ایران را با بحران مواجه کرده است
ایران و پاکستان در نایروبی بر تقویت و به روزرسانی همکاری‌های محیط زیستی تأکید کردند
منتخب گروه‌های جهادی کشور اعلام شدند
برگزاری سومین مرحله آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق